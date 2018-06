Bestuurder (21) die dood van drie vrienden veroorzaakt, krijgt twee jaar rijverbod HR

Bron: Belga, Het Laatste Nieuws 91 De politierechtbank van Mechelen heeft de 21-jarige Michael H. uit Leuven veroordeeld tot vier maanden cel en een boete van 1.600 euro, beide met uitstel, en twee jaar rijverbod. De jongeman reed vorig jaar aan te hoge snelheid tegen een paal. Drie van de vier andere inzittenden kwamen daarbij om het leven.

De vijf vrienden waren naar een fuif in Mechelen gegaan en waren om vier uur 's nachts op de terugweg naar hun kot in Sint-Katelijne-Waver. Net voorbij de kruising met de R6 verloor de bestuurder de controle over het stuur, reed twee geparkeerde wagens aan en kwam tot stilstand tegen een paal naast de gevel van een woning. De tol was hoog: twee inzittenden, Joren B. en Mike V.R. uit Wuustwezel, overleden onmiddellijk. Twee anderen, Jonatan V.H. uit Hoeilaart en Anton B. uit Leuven, waren in kritieke toestand. De bestuurder zelf raakte ook gewond. Jonathan V.H. overleed later in het ziekenhuis, de andere jongen was drie weken in coma, verloor een long en heeft blijvende schade aan het ongeval overgehouden.

Fervent karter

De jonge bestuurder reed 122 km/u op een plaats waar 70 km/u de maximumsnelheid is. "Hij is na het dwarsen van de R6 door een putje in de weg de controle over zijn voertuig verloren", legt persrechter Erwin Van Damme uit. "Hij was licht geïntoxiceerd (0,72 promille) maar het ongeval is vooral te wijten aan onaangepaste snelheid. In het vonnis staat ook duidelijk dat hij overmoedig was: hij was een fervent karter en dacht dus dat hij, ondanks dat hij nog geen twee jaar een rijbewijs had, zeer goed kon rijden."

De jongen is voor twee jaar zijn rijbewijs kwijt en moet medische en psychologische proeven afleggen, net als een theoretisch en praktisch rijexamen, vooraleer hij zijn rijbewijs terugkrijgt. De ouders van de drie overleden slachtoffers krijgen elk een schadevergoeding van 18.000 euro. Voor de jongen die het overleefde en zijn ouders werd een deskundige aangesteld en een voorlopige schadevergoeding van 2.500 euro per persoon vastgelegd.