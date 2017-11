Bestuurder (20) uit Retie overleden na ongeval op E34 Jef Van Nooten hr

12u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Vanderveken De hulpdiensten hadden hun handen vol om de bestuurder uit de auto te bevrijden. Een 20-jarige autobestuurder uit Retie is maandagochtend om het leven gekomen na een spectaculair ongeval op de E34.

Het ongeval gebeurde richting Eindhoven, enkele honderden meters voor het op- en afrittencomplex in Oud-Turnhout. De bestuurder verloor rond 1.50 uur de controle over zijn wagen. De auto raakte rechts van de weg af en knalde daar op een paal. De klap was zo zwaar dat een wiel afbrak en een deel van de motor werd weggeslingerd. Het wrak kwam uiteindelijk tot stilstand in de gracht naast de E34. De hulpdiensten hadden hun handen vol om de bestuurder uit de auto te bevrijden. Pas een uur na het ongeval kon het slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht, maar daar is hij later aan zijn verwondingen overleden. De rechterrijstrook van de E34 bleef een hele tijd afgesloten voor het verkeer.

Vanderveken De klap was zo zwaar dat een wiel afbrak en een deel van de motor werd weggeslingerd.

Lees ook: Chauffeur zwaargewond na frontale botsing met vrachtwagen op Staatsbaan Zulte