Bestuurder (18) van zware crash met liftende meisjes breekt in bij zijn vader en zit opnieuw in de cel Siebe De Voogt

10u28

De jonge Waal vlucht eind augustus weg van een politiecontrole en crasht op de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. In de auto ook twee tienermeisjes uit Kortenberg. De 18-jarige Waal die in augustus vluchtmisdrijf pleegde na een ongeval met vier zwaargewonden in Oostende, zit opnieuw in de cel. Pierre B. brak enkele dagen na zijn voorwaardelijke vrijlating in bij z'n vader.

In de nacht van 21 op 22 augustus vluchtte Pierre B. weg van een politiecontrole om daarna in te rijden op wegwerkzaamheden. Hij liet twee van z’n vrienden en twee Vlaamse tienermeisjes uit Kortenberg die een lift hadden gekregen achter, en nam de vlucht. Vier dagen later werd hij opgepakt in Bergen. De wagen waarmee het ongeval gebeurde, bleek in Frankrijk te zijn gestolen. Op 7 november gaf B. tijdens de zitting van de raadkamer eindelijk toe dat hij de diefstal zélf pleegde, waarna hij voorwaardelijk werd vrijgelaten. Hij moest inwonen bij z'n moeder in Le Roeulx (Henegouwen), kreeg daar huisarrest en moest onder meer naar werk zoeken.

Nu werd duidelijk dat hij bijna geen enkele voorwaarde vervulde. Ondanks voorgaande beloftes, bleek hij na z'n vrijlating toch niet binnen te kunnen bij z'n moeder. "Hij verbleef enkele dagen bij vrienden, maar had daarna een slaapplaats nodig", vertelt zijn advocaat Jelle Dejaegher. "Mijn cliënt drong met enkele vrienden binnen in het huis van zijn vader om daar de nacht door te brengen. Toen zijn vader thuiskwam, belde hij de politie op."

B. zocht in de periode dat hij op vrije voeten was ook niet naar werk, waarop hij woensdag opnieuw werd aangehouden. De Brugse raadkamer verlengde de aanhouding vandaag met een maand. Wellicht zal Pierre B. nu in de cel blijven tot z'n proces dat begin volgend jaar zal plaatsvinden.