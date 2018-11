Bestuur zonder Vlaams Belang in de maak in Denderleeuw IB

26 november 2018

00u22

Bron: Belga 0 In Denderleeuw start burgemeester Jo Fonck gesprekken om een bestuur op de been te brengen zonder het Vlaams Belang. De extreemrechtse partij groeide de voorbije verkiezingen uit tot de grootste in de Oost-Vlaamse gemeente, maar slaagt er niet in om coalitiepartners te vinden.

LVB (Lijst van de Burgemeester/Burger) is met zeven zetels de op een na grootste fractie in de Denderleeuwse gemeenteraad en neemt nu het initiatief om een nieuwe meerderheid samen te stellen. Ze slaat de handen in elkaar met huidige coalitiepartner CD&V. Ze hebben nog minstens twee zetels nodig voor een meerderheid.

LVB en CD&V onderhandelen met Groen en N-VA, die respectievelijk twee en drie zetels vertegenwoordigen in de Denderleeuwse gemeenteraad.