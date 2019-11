Bestuur van Leuvense faculteit Letteren verbiedt studentendopen op terrein faculteit: “Beschamend, vernederend en potentieel gevaarlijk” TMA

03 november 2019

21u11

Bron: Belga 5 Het bestuur van de Leuvense faculteit Letteren verbiedt studentendopen op het terrein van de faculteit aan de Blijde Inkomststraat omdat de proeven beschamend, vernederend en potentieel gevaarlijk zijn. De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) protesteert tegen deze maatregel. Dat meldt het studentenblad Veto.

Professor Jo Tollebeek, decaan van de Faculteit Letteren, geeft in Veto drie redenen voor het verbod. "Een aantal proeven die men wou doen, vonden we beschamend. Zo moeten vrouwen een banaan tussen hun benen dragen, waarbij anderen die gaan pellen. In een tijd met terecht veel aandacht voor seksuele intimidatie, is dat niet aanvaardbaar." Het faculteitsbestuur stoort zich ook aan opdrachten waarbij studenten herhaaldelijk moeten zeggen 'ik ben niks'. "Je loopt het risico dat studenten dat ook echt zo gaan ervaren. Daarnaast houden sommige van die proeven ook een potentieel gevaar in", aldus Tollebeek.



LOKO-voorzitter Lana Van den Heuvel vindt de weigering onaanvaardbaar. "In principe wordt de aanvraag tot reservatie van lokalen steeds goedgekeurd voor verenigingen die het doopcharter onderschrijven zoals de studentenkringen van deze faculteit." Het gaat volgens haar zelfs in tegen dit charter. "Een van de regels daarin is om de doop op een zo privaat mogelijke plaats te doen met zo weinig mogelijk impact op het openbaar leven. De binnentuin van Letteren is daar de perfecte plaats voor. Door die beslissing moeten de kringen uitwijken naar het Ladeuzeplein waar veel doorgang is", aldus Van den Heuvel, die er nog op wijst dat studenten luidens het doopcharter steeds een opdracht kunnen weigeren.