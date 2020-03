Bestrijd mee het coronavirus en neem opnieuw deel aan de nationale ‘corona-enquête’

24 maart 2020

De Universiteit Antwerpen plaatst vandaag tot 22 uur opnieuw haar bevraging online over gedragsveranderingen bij de bevolking, in het kader van de richtlijnen rond het coronavirus. Vorige week namen meer dan 560.000 Belgen eraan deel, en de universiteit hoopt ook bij de tweede editie een zo groot mogelijk deel van de bevolking te bereiken, zodat de evolutie van de impact van de maatregelen in kaart kan worden gebracht. Dat moet wetenschappers toelaten om realistische modellen van de verspreiding van het virus te kunnen uittekenen.