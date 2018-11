Bestolen wereldreiziger heeft nieuwe fiets dankzij crowdfunding: “België is geen slechte herinnering, maar de allermooiste” ADN NDB

23 november 2018

22u05

Bron: Facebook, Leetchi, VTM Nieuws 6 Nee, gezellig was het niet voor de jonge Chinees JJ Lu. Maar liefst 15.000 kilometer met de fiets afleggen om dan in Brussel beroofd te worden. Weg fiets. Maar het jammerlijke verhaal kent toch een mooi einde. Veel Belgen lieten hun hart zien zodat JJ Lu een nieuwe fiets kon kopen. Intussen zet hij op zijn gloednieuwe fiets zijn reis richting Parijs verder.

De Chinees vertrok 20 maanden geleden in Shanghai, met eindbestemming Parijs. Een ongelofelijke fietstocht volgde, zonder grote incidenten. Tot hij in ons land arriveerde. Vorige week vrijdag gingen dieven aan het station Brussel-Zuid met zijn fiets aan de haal.

JJ Lu was formeel op zijn crowdfundingpagina: hij vroeg de Belgen hulp voor een nieuwe fiets, maar het bedrag om bij te leggen mocht maar 1 euro per persoon zijn. Want alle beetjes helpen en “elk klein stukje liefde maakt de wereld beter”. Lu wilde het vooral goed afsluiten hier in ons land. Als in: ‘in Brussel, België verloor ik mijn fiets en van Brussel, België kreeg ik een nieuwe’. Met succes. Maar liefst 483 mensen droegen een euro (en meer) bij.

Vriendschap

En dus had Lu genoeg om een fiets te kopen bij de Brusselse fietsenwinkel ‘La Maison du Vélo’, waar hij van zaakvoerder Yves Van Straelen een korting van 20 procent kreeg. “Brussel en België is geen slechte herinnering, maar de allermooiste”, laat Lu nu weten.



“Een euro. Dat is niets, zeggen sommigen. Maar voor mij is dit jullie hart. Jullie hebben mij de schoonheid van dit land laten zien en me warm laten voelen in de koude winter. Ook al ben ik mijn fiets kwijt en was ik triest, ik kreeg vriendschap van jullie. En dat is het mooiste geschenk. Ik zal mijn vriendschap met dit land nooit vergeten.”

‘BB’

Lu heeft zijn nieuwe fiets ook een naam gegeven: ‘Brussels - Belgium’ of ‘BB’. Intussen zit hij aan de grens met Frankrijk. Over twee dagen bereikt hij met ‘BB’ Parijs. Het extra geld dat werd en wordt gedoneerd gaat hij geven aan een organisatie die zich inzet voor arme kinderen en jongeren in Brussel. “Dag vrienden, dag België”, besluit hij.