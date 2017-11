Bestelwagen vernield nadat chauffeur onder te lage brug rijdt WSG

10u38 0 Rutger Lievens

Een bestelwagen raakte gisterenmiddag compleet vernield nadat de chauffeur de hoogte van een brug in Gent verkeerd had ingeschat. Het brugje aan de Forelstraat in Gent wordt wel vaker verkeerd ingeschat door chauffeurs van bestelwagens, maar gewoonlijk stoppen die zodra ze de brug raken. Deze chauffeur besloot toch door te rijden, met alle gevolgen van dien. De laadruimte van zijn lichte vracht werd volledig vernield en moest verzaagd worden voor de bestelwagen weggesleept werd.

Wouter Spillebeen