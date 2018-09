Bestelwagen rijdt opzettelijk in op crèche in Keerbergen, geen kinderen aanwezig Andreas De Prycker

11 september 2018

11u14

In het Vossekot in Keerbergen is een bestelwagen ingereden op een kindercrèche. Er waren gelukkig geen kinderen aanwezig in de crèche. De dader is de echtgenoot van de uitbaatster. Het koppel is in een scheiding verwikkeld.

De bestuurder van de bestelwagen zat gekneld en werd door de brandweer uit het voertuig gehaald. De kindercrèche is door de klap ook nog eens in brand gevlogen. De brandweer is op dit moment druk in de weer om het vuur te blussen.

De vrouw die de crèche openhoudt, moest vandaag naar de rechtbank omdat ze zou scheiden van haar man. De bijna ex-man kon dat niet verkroppen en zou daarom in de crèche gereden zijn.