Bestelwagen rijdt in op file aan Kennedytunnel: bestuurder overleden kv

02 oktober 2018

02u34

Bron: eigen berichtgeving, Radio 1 0 Op de Antwerpse ring ter hoogte van de werken aan de Kennedytunnel is vannacht de bestuurder van een bestelwagen omgekomen nadat hij inreed op een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde kort na middernacht. Omwille van de wegenwerken ter hoogte van de Kennedytunnel zijn er twee wegenwerken afgesloten in de richting van Gent.



De bestuurder van de bestelwagen had de bijbehorende file te laat opgemerkt en reed in op een vrachtwagen in de staart van de file. De chauffeur overleed ter plaatse.



Door het ongeval is nu ook een derde rijstrook versperd. Het verkeer kan voorlopig enkel nog over de linkerrijstrook.

