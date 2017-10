Bestelwagen op E34 tegen middenberm en over de kop Jef Van Nooten

16u25

Bron: Eigen berichtgeving 2 Peter Vanderveken De bestuurster van een Nederlandse bestelwagen is deze namiddag gewond geraakt op de E34. Ze ging met haar wagen eerst tegen de middenberm en vervolgens over de kop.

De vrouw reed met haar voertuig van Antwerpen richting Nederland toen zij ter hoogte van Gierle (Lille) de controle over het stuur van de bestelwagen verloor. Volgens de eerste vaststellingen botste het voertuig eerst tegen de middenberm, om vervolgens over de kop te gaan.



De bestuurster zat gekneld in de wagen. Ze moest door de brandweerkorpsen van Malle en Turnhout bevrijd worden. De rechterrijstrook van de autosnelweg was door het ongeval een tijdlang versperd. Dat veroorzaakte een file vanaf de snelwegparking in Vorselaar.

Peter Vanderveken

