Bestelwagen brandt volledig uit op E40 Bart Boterman

13 mei 2018

17u24

Bron: Eigen berichtgeving 3 Op de E40 tussen Aalter en Beernem is vandaag rond 15.15 uur een bestelwagen volledig uitgebrand.

De inzittenden merkten plots een hevige rookpluim op die vanonder de motorkap kwam. De bestuurder zette het voertuig op de pechstrook en de inzittenden konden het voertuig tijdig verlaten. Het vuur breidde snel uit en in geen tijd stond de wagen in lichterlaaie. Een rookpluim was van kilometers ver te zien.

De brandweer was snel ter plaatse, had het vuur snel onder controle maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

De politie sloot twee rijstroken af tijdens de bluswerken zodat het verkeer over de linkerrijstrook diende te rijden, met een lange tot in Aalter als gevolg. Rond 17 uur was de rijbaan terug vrij.