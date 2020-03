Bestelling van 5 miljoen FFP2-mondmaskers gaat niet door: “Leverancier dreef de prijs plots op” Redactie

29 maart 2020

17u27

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 318 Een bestelling van 5 miljoen mondmaskers van het type FFP2 gaat voor ons land niet door. Normaal hadden ze deze week geleverd moeten worden, maar de leverancier zou zich naar verluidt niet aan de regels gehouden hebben.

Philippe De Backer (Open Vld) laat weten dat het Henegouwse bedrijf Pharmasimple de prijs voor een masker plots opdreef. Bovendien moest er -tegen de afspraken in- ook een voorschot betaald worden.

Mondmaskers en coronatests zijn intussen de bevoegdheid van De Backer, maar in bepaalde kringen wordt zijn partijgenote Maggie De Block hiervoor opnieuw de mantel uitgeveegd. “We betreuren het dat mensen geld proberen te slaan uit deze crisis en dat Maggie hierop afgerekend wordt”, aldus De Backer aan onze redactie.

Tekort aan handgels binnenkort opgelost?

De minister laat voorts weten dat erkende producenten van alcohol vanaf nu ook handgels en desinfecterende alcohol mogen produceren en aanleveren. Hij hoopt zo vanaf volgende week de tekorten op te lossen.

Verschillende stokerijen schakelden vorig week al over op de productie. De producten zijn bijna niet meer te vinden in de handel, nadat de uitbraak van het coronavirus een stormloop teweegbracht.

De alcohol is in eerste instantie bedoeld voor de medische sector, zegt zijn woordvoerster. “Maar er zal voldoende geproduceerd worden om ook de apotheken en dus de burgers opnieuw van voorraad te kunnen voorzien. Apothekers mogen trouwens ook zelf alcoholgels produceren.”

Steeds meer testen

De Backer is intussen ook bezig om de testcapaciteit verder op te drijven. Op dit moment voeren de laboratoria zowat 3.000 à 4.000 tests per dag uit, maar dat aantal wordt in de loop van volgende week nog opgeschaald. Bedoeling is om uiteindelijk zeker 10.000 tests per dag uit te voeren.

In de loop van volgende week komt ook een nieuwe sneltest op de markt die vooral in ziekenhuizen gebruikt moet worden om de besmette van de niet-besmette patiënten te onderscheiden. Volgens De Backer heeft het op dit moment nog geen zin om iedereen te testen op het virus, en is het beter om mensen na de piek te testen op immuniteit. Dat soort testen is goedkoper en sneller, klonk het.

