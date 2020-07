Besparingen bij woonzorgcentra gaan gewoon door, sp.a en Groen willen dat Beke ingrijpt: “Dit is slag in gezicht van mensen in de frontlinie” ADN

31 juli 2020

12u11

Bron: Belga 82 Oppositiepartijen sp.a en Groen zijn er niet over te spreken dat de besparingen bij de woonzorgcentra gewoon doorgaan zoals voorzien in het regeerakkoord. Ze vragen Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) om die ongedaan te maken.

De Standaard meldt vrijdag dat het Agentschap Zorg en Gezondheid de bestuurders van de woonzorgcentra een bericht heeft gezonden waarin gemeld wordt dat er rekening gehouden wordt "met de besparingen in het kader van het regeerakkoord 2019-2024".

‘Beke moet weigeren’

Sp.a is niet te spreken over het nieuws dat woonzorgcentra in volle uitbraak van de tweede golf van het coronavirus de boodschap krijgen dat de aangekondigde besparingen wel degelijk doorgaan.



"Dit is een slag in het gezicht van al de mensen die al maanden in de frontlinie staan en de komende weken en maanden wellicht weer vol aan de bak moeten om levens te redden. Als Wouter Beke zichzelf nog enigszins serieus neemt als minister van Welzijn, weigert hij de aangekondigde besparingen in Welzijn door te voeren. Zo niet, is het voor ons duidelijk dat zijn eigen post als minister hem meer waard is dan het verdedigen van de welzijnssector en alle helden van de zorg", vindt Vlaams parlementslid Hannes Anaf.

‘Corona en de overheid knijpen de woonzorgcentra uit’

Ook Groen wil dat de besparingen in de woonzorgcentra per direct worden teruggedraaid. Elk woonzorgcentrum krijgt een halve euro minder per bewoner, hoewel Welzijnsminister Beke investeerde in de ouderenzorg. "Wat zijn investeringen netto waard als er tegelijk bespaard wordt? Corona en de overheid knijpen de woonzorgcentra uit", stelt Björn Rzoska.

Dat ze gisteren de boodschap kregen dat er verder wordt bespaard op hun budget, kan je aan geen zinnig mens uitgelegd krijgen. Deze sector staat op omvallen Björn Rzoska (Groen)

Het schrappen van werkingsmiddelen voor woonzorgcentra was voor Groen sowieso een doorn in het oog. "De druk vóór corona was al immens. De afgelopen maanden rekenden we op de loyaliteit en de professionaliteit van de woonzorgcentra. Dat ze gisteren de boodschap kregen dat er verder wordt bespaard op hun budget, kan je aan geen zinnig mens uitgelegd krijgen. Deze sector staat op omvallen. De getuigenissen in de coronacommissie lieten niets aan de verbeelding over", vindt Rzoska, die de coronacommissie voorzit.

‘Vestzak-broekzakoperatie’

Dat minister Beke in de sector investeert, ruikt voor Rzoska naar een soort van een vestzak-broekzakoperatie. "Welzijnsminister Beke kan niet aan de ene kant snoeien in de middelen om langs de andere kant te investeren. Dat is creatief zijn op kap van de medewerkers uit de woonzorgcentra. Een welzijnsminister die bespaart in zorgkundigen in coronatijden, die trouwens zijn hele corona-aanpak maar niet op orde krijgt, roept veel vragen op," voegt Rzoska eraan toe.

