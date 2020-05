Besmettingsgraad weer lichtjes gestegen maar virologen niet meteen ongerust KVDS

11 mei 2020

11u54 6 De besmettingsgraad in ons land bedraagt momenteel tussen 0,7 en 0,8. Dat is gezegd op de dagelijkse briefing van onze overheid over het nieuwe coronavirus. Vorige week bedroeg het getal nog 0,6. Desondanks lijken de virologen er vertrouwen in te hebben dat het virus onder controle blijft. Als iedereen de regels mooi blijft volgen, tenminste.



De besmettingsgraad (R0) geeft weer hoeveel mensen één besmet persoon aansteekt. Het getal moet onder de 1 blijven, anders wint het virus weer aan kracht. In het begin van de epidemie in ons land lag het nog tussen 2 en 3, we hebben dus al een hele weg afgelegd. “Het getal wordt onder meer berekend op basis van het aantal nieuwe hospitalisaties”, aldus viroloog Steven Van Gucht.

Versoepeling

Door een versoepeling van de coronamaatregelen en het verhogen van onze sociale contacten nu onder meer de winkels weer opengaan, kan het cijfer de komende dagen en weken wat stijgen. Maar dat hoeft niet meteen een reden te zijn tot ongerustheid als we de maatregelen van onze regering blijven opvolgen.





“Ons succes zal voor een groot stuk afhangen van het succes van de teststrategie en het contactonderzoek”, aldus Van Gucht. “Het is belangrijk om meteen thuis te blijven en jezelf te isoleren als je symptomen zou ontwikkelen, zodat je geen anderen besmet. Het contactonderzoek moet daarnaast al je contacten in kaart brengen, zodat die zich ook isoleren. Als we dat consequent doen, moet de R0-waarde onder 1 kunnen blijven. Ondanks een versoepeling van een aantal coronamaatregelen.”

Een lage R-waarde betekent overigens niet dat de epidemie voorbij is. Dat is pas het geval als er 28 dagen lang geen enkele besmetting bijkomt. Die termijn is vastgelegd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en bedraagt twee keer de incubatietijd van 14 dagen. Het is niet waarschijnlijk dat België die situatie de komende maanden al bereikt. Van Gucht: “We zullen dus nog maanden met dit virus moeten leven.”

