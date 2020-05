Besmettingsgraad van virus is verder gezakt tot 0,6 ADN

04 mei 2020

11u53

Bron: Belga 3 Het reproductiegetal (R0) van het virus, dat is de mate waarin zieke personen iemand anders besmetten, is gezakt naar 0,6. Dat is maandag bekendgemaakt op de persconferentie van het Crisiscentrum.

Aan het begin van de corona-epidemie lag dat cijfer nog op 2 à 3 en vorige week bedroeg het 0,7. Nu is het dus gezakt tot 0,6, aldus Steven Van Gucht.

Epidemie verder aan het krimpen

"Dat is goed nieuws, dat toont dat de epidemie nog verder aan het krimpen is", zo legde de viroloog uit. Hij wees er nog op dat het heel belangrijk is, naar de toekomst toe, dat die waarde onder de 1 blijft. "Op het moment dat die 1 of groter wordt, betekent dit dat de epidemie opnieuw aan kracht gaat winnen", aldus de viroloog.



Het feit dat de reproductiegraad laag blijft in ons land is “enkel en alleen te danken aan het feit dat de Belgen de maatregelen goed blijven opvolgen en dat we afstand blijven houden”, beklemtoonde hij eerder.

Wanneer voorbij?

Op de vraag van een journalist wanneer we mogen concluderen of de corona-epidemie in ons land voorbij is, verwees het Crisiscentrum naar de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Die stelt dat een epidemie beëindigd is als er zich geen nieuwe klinische gevallen meer voordoen in minimaal twee maal de incubatietijd. “Voor dit virus bedraagt de incubatietijd veertien dagen. De epidemie is dus pas voorbij als er zich 28 dagen geen nieuwe gevallen meer voordoen”, rekende Van Gucht voor. Hij herhaalde dat dit de volgende weken en zelfs maanden onwaarschijnlijk is. “We zullen dus nog maanden met dit virus moeten leren leven”, klonk het.

Lees ook:

OVERZICHT. Opnames duiken met 59 opnieuw (en harder) onder symbolische grens van 100, over kaap van 50.000 besmettingen

De contactspeurders die ons zullen ondervragen als we corona hebben: “We moeten weten wie uw minnares is. Maar we houden het geheim” (+)