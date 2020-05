Besmettingsgraad stijgt van 0,6 naar 0,8: “Geen reden tot ongerustheid” jv

14 mei 2020

13u26

Bron: VTM NIEUWS 86 Het zogenaamde reproductiegetal van het nieuwe coronavirus is in ons land gestegen van 0,6 naar 0,8. Viroloog Steven Van Gucht zei in VTM Nieuws dat we ons op dit moment daar nog niet ongerust over moeten maken.



De R-waarde is in België gestegen van 0,6 naar 0,8. Dat betekent dat tien besmette personen gemiddeld 8 andere mensen besmetten. Als die besmettingsgraad boven 1 uitstijgt, is dat slecht nieuws, want dan kan het virus zich weer exponentieel verspreiden. Toch moeten we ons volgens professor Van Gucht op dit moment nog geen zorgen maken over de stijgende besmettingsgraad. “Het zit nog altijd ruim onder 1 en er is geen indicatie dat het aan het stijgen is richting 1 of hoger dan 1", aldus Van Gucht.

Nog volgens de viroloog is het nog te vroeg om het effect te zien van de versoepelingen van de coronamaatregelen, zoals de vierpersoonsregel, op de besmettingsgraad. “Dat zullen we pas volgende week of over twee weken kunnen merken, of niet merken. Op dit moment zijn de cijfers heel gunstig, maar we surfen nog op de strenge lockdown van een tijdje terug.”

Om de grenzen weer te kunnen openen met bijvoorbeeld Nederland en/of Frankrijk moeten in de betrokken landen “de risico’s gelijklopend zijn”, legde Van Gucht nog uit. De viroloog vindt ook dat er dan afspraken met de buurlanden moeten worden gemaakt over het opsporen van eventueel besmette personen met wie Belgen in het buitenland in contact kwamen.

