Besmettingsgraad daalt verder naar 0,7 in ons land: “Gaat ons helpen om meer maatregelen los te laten” KVDS

23 april 2020

11u55 8 De besmettingsgraad van het nieuwe coronavirus is verder gedaald tot 0,7 in ons land. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gemeld op de dagelijkse briefing van de FOD Volksgezondheid. Het betekent dat elk besmet persoon gemiddeld minder dan één ander persoon aansteekt. En volgens Van Gucht is dat goed nieuws. “Dat gaat het ons gemakkelijker maken om in de toekomst meer maatregelen los te laten”, zegt hij.

De trend in ons land is tegengesteld aan wat we de voorbije dagen in buurland Duitsland zagen. Daar steeg de reproductiegraad (de wetenschappelijke term voor besmettingsgraad).

Krimpen

Bij ons was de besmettingsgraad afgelopen vrijdag al gedaald tot 0,8 en nu ligt die dus nog een beetje lager. De epidemie is met andere woorden verder aan het krimpen. “De reproductiegraad blijft laag in België”, bevestigt Van Gucht. “Dat is enkel en alleen te danken aan het feit dat de Belgen de maatregelen goed blijven opvolgen en dat we afstand blijven houden.”





Zonder de maatregelen zou het cijfer op twee of drie liggen – één besmet persoon steekt dan twee tot drie anderen aan – waardoor het virus exponentieel zou toenemen.

Een lage besmettingsgraad is erg belangrijk met het oog op de toekomst. “Daardoor kunnen we het aantal besmettingen nog verder reduceren. En dat gaat het ons gemakkelijker maken om in de toekomst meer maatregelen los te laten”, concludeert Van Gucht.

