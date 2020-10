Besmettingen op week tijd bijna verdubbeld in Vlaamse woonzorgcentra, steeds meer ouderen lopen coronavirus op LH TT

09 oktober 2020

12u32

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 10 Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de woonzorgcentra neemt weer toe. Dinsdag hadden vier op de duizend rusthuisbewoners in Vlaanderen, negen op de duizend in Wallonië en twaalf op de duizend in Brussel een bevestigde coronabesmetting, zei Steven Van Gucht, interfederaal woordvoerder over het coronavirus, op de persconferentie van het Crisiscentrum. In de Vlaamse woonzorgcentra is het aantal besmettingen op één week tijd bijna verdubbeld. Ook in de algemene bevolking valt op dat het aantal besmettingen bij ouderen aan het toenemen is.

Uit een grafiek die Van Gucht presenteerde blijkt dat het aantal besmettingen sinds juni relatief laag was, maar enkele weken geleden begon te stijgen in Brussel. Vervolgens stegen de cijfers ook in Wallonië, en nu ook in Vlaanderen licht. "De toename is terug te brengen tot een beperkt aantal woonzorgcentra", zei Van Gucht.

De situatie is evenwel nog niet zo erg als tijdens de eerste coronagolf. Toen bleef slechts tien procent van de woonzorgcentra gespaard van Covid-19, de aandoening veroorzaakt door het coronavirus. Nu zijn er nog in 95 procent van de woonzorgcentra in Vlaanderen geen besmettingen, in Brussel zijn er dat 80 procent. "Toch neemt het aantal infecties overal toe.” In Vlaanderen waren er gisteren 429 bevestigde en vermoede besmettingen bij bewoners, een week geleden waren dat er nog 226. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid.



"Ook de uitbraken met twee of meer besmettingen nemen toe", aldus Van Gucht. Hij wees erop dat vergelijkingen tussen de verschillende regio's evenwel moeilijk zijn, onder meer vanwege de verschillende groottes van woonzorgcentra in de regio's en een ander preventief testbeleid van bewoners en personeel.

Steeds meer ouderen besmet

Ook in de algemene bevolking valt op dat het aantal besmettingen bij ouderen stelselmatig toeneemt. De meeste nieuwe besmettingen vinden nog altijd plaats bij twintigers, maar geleidelijk aan is een stijging bij de oudere categorieën te merken. In de week van 28 september tot en met 4 oktober raakten bijvoorbeeld 189 90-plussers besmet, de week ervoor waren dat er nog maar 89. Bij de 80- tot 89-jarigen gaat het om een stijging van 295 naar 474 gevallen, bij de 70- tot 79-jarigen van 398 naar 640.

Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt) waarschuwt voor een “dubbel probleem”. “Jongeren kunnen zelf ziek worden, al is de kans kleiner. Maar het allergrootste probleem bij jongeren is dat zij het virus omhoog duwen in de leeftijdspiramide. Het gaat van de jongeren naar de volgende generatie: de dertigers, de veertigers, de vijftigers, de generatie van hun ouders. Voor je het weet zit het dan in de oudste generatie.”

Maar terwijl Molenberghs en zijn collega’s in de zomer nog waarschuwden voor dat scenario, is dat vandaag realiteit geworden, zegt hij. “Het aantal besmettingen bij 70-, 80-, 90-jarigen neemt zeer snel toe, zowel in de woonzorgcentra als in de algemene populatie. Dat profiel zien we ook zeer duidelijk in de ziekenhuizen, al liggen daar ook mensen die jonger zijn dan 60.”

Dankwoord

Van Gucht richtte een speciaal woord van dank aan het personeel en vrijwilligers van de woonzorgcentra, die hij het “grootste respect” betuigde voor de inspanningen van de voorbije maanden. “Laat ons verder samen ervoor zorgen dat onze dijken tegen het coronavirus in de rusthuizen kunnen standhouden”, zei hij. “Dit kunnen we doen door met zijn allen solidair te blijven strijden tegen het coronavirus. Respecteer consistent de gouden regels, beperkt zoveel mogelijk uw dichte contacten en de epidemie zal vertragen.”