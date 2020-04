Besmetting grootst bij eerste symptomen: "Vroege isolatie is cruciaal om de verdere verspreiding van het virus te stoppen" PVZ

18 april 2020

12u02

Bron: Belga 0 Negentien procent van de Belgen die zich ziek voelen, isoleren zichzelf preventief thuis. Dat blijkt uit een online enquête van het onderzoeksinstituut Sciensano. "Dat is een heel belangrijke handeling. Mensen zijn het meest besmettelijk bij het prille begin van de symptomen. Vroege isolatie is dus cruciaal om de verspreiding van het virus te stoppen", benadrukte viroloog Steven Van Gucht zaterdag tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum.

De online enquête, gehouden van 2 tot 9 april, is belangrijk om de impact van de epidemie in kaart te brengen. Uit de bevraging, waaraan 44.000 mensen deelnamen, blijkt dat 19 procent van de mensen die een dokter raadpleegden omdat ze symptomen van corona hadden, zichzelf al preventief thuis hadden geïsoleerd. “We willen erop wijzen dat dat echt een heel belangrijke handeling is. Mensen zijn het meest besmettelijk bij het prille begin van de symptomen. Dan wordt het meeste virus geproduceerd en is de kans het grootst dat men andere mensen gaat besmetten.”

Het is volgens Van Gucht dus heel belangrijk dat van zodra mensen zich ziek voelen, ze zichzelf onmiddellijk thuis gaan isoleren en de arts consulteren, liefst via telefoon. “Vroege isolatie is cruciaal om de verdere verspreiding van het virus te stoppen”, benadrukte de viroloog.

Aanbevelingen en regels

Nog uit de enquête blijkt dat de meeste mensen, maar niet iedereen, zich aan de regels houden. “Het valt ook op dat de aanbevelingen voor doktersconsultaties goed opgevolgd worden”, aldus Van Gucht.Verder blijkt dat een goede ondersteuning van vrienden en familie cruciaal is om de angst die deze crisis veroorzaakt te verminderen en het risico op depressie te voorkomen. “Ik denk dat we daar ook in de toekomst veel aandacht voor moeten hebben. Het is belangrijk dat we elkaar ondersteunen en contacteren, zeker de mensen die alleen zijn”, zei Van Gucht.

Binnenkort komt er een tweede deel van de enquête. “De informatie die we hieruit halen, is cruciaal om de verdere verspreiding van de pandemie op te volgen en de maatregelen te kunnen evalueren”, aldus Van Gucht.