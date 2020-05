Besmette personen geven gemiddeld slechts één contact door: “Daarom moeten we ook app gebruiken, met bluetooth kan je niet liegen” SVM

18 mei 2020

20u54

Bron: VTM Nieuws 0 Sinds vorige week zijn de contactonderzoekers aan de slag. Ze bellen iedereen die besmet is op om te vragen met wie ze recent afgesproken hebben. De verwachting was dat mensen vier à vijf namen zouden geven, maar ze geven er gemiddeld slechts één. Of soms zelfs helemaal niemand. Op die manier heeft het systeem natuurlijk geen zin. Microbioloog Herman Goossens pleit daarom in het VTM Nieuws om toch ook een app te gebruiken.



Vermoed wordt dat mensen schroom hebben om open kaart te spelen, maar dat is volgens viroloog Steven Van Gucht nergens voor nodig. “Dit gebeurt volledig anoniem. Mensen gaan ook nooit berispt of bestraft worden als ze te veel contacten gehad zouden hebben.”

Ook Goossens stelt zich vragen bij het bijzonder lage aantal. We zitten natuurlijk nog in een belangrijke mate van ‘social distancing’, maar is een app dan niet betrouwbaarder? Met bluetooth kan je niet liegen.”

“Er duiken kinderziekten op”

Om dat systeem te doen werken, moet 60 à 70 procent van de bevolking die app gaan gebruiken. “Het zou sowieso een tweede manier zijn om contacten te gaan traceren”, stelt Goossens. “Wat men nu doet, zal niet voldoende zijn. We moeten vol inzetten op ‘contacttracing’ om een volgende lockdown te vermijden. Andere landen hebben hetzelfde probleem, er duiken overal kinderziekten op. Maar dit systeem zou binnen enkele weken toch helemaal op punt moeten staan.”

“Geschrokken van de cijfers”

Over de heropening van de scholen toont Goossens zich wel heel tevreden. Hij verwees daarbij naar de resultaten van een enquête van jeugdwelzijnswerk. “Van die cijfers ben ik geschrokken. Zo’n 66 procent van de kinderen heeft geen computer, 60 procent heeft geen tuin, 81% heeft moeilijkheden met preteaching en het huiswerk. Nog eens 55 procent zegt dat hun ouders mentale problemen hebben, de helft van de kinderen is gedurende twee maanden niet buiten gekomen. Dat moet vreselijk geweest zijn.”

“Ik vind dat dat te weinig aan bod gekomen is in de media. Het is een schrijnende situatie. Ik zou de scholen sowieso open gelaten hebben, maar dat is nu eenmaal de beslissing die genomen werd.”

