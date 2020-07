Besmette leerlingen steken uiterst zelden klasgenootjes aan RL

Bron: Belga 1 De heropstart van de scholen heeft niet geleid tot grote besmettingsgolven. Dat schrijft De Standaard op basis van een eigen rondvraag.

Niemand houdt cijfers bij van hoeveel leerlingen of leerkrachten precies besmet raakten op school. De Standaard ging daarom op zoek naar meldingen in regionale krantenpagina's, en deed vervolgens een rondvraag bij die scholen.

In minstens 23 basis- en zes secundaire scholen werden besmettingen vastgesteld, samen goed voor 34 besmette leerlingen en zeven besmette personeelsleden. In maar twee van de scholen is er mogelijk sprake van besmettingen op de school zelf. In andere scholen ging het om geïsoleerde gevallen, of om gezinsleden die op dezelfde school zaten.

"De cijfers bevestigen het vermoeden dat het virus zich in de klas niet makkelijk verspreidt", reageert viroloog Steven Van Gucht. "Dat is heel anders in een vleesfabriek of op een cruiseschip." Ook in andere Europese landen werd al vastgesteld dat kinderen het virus zelden doorgeven.

