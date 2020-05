Besmette Belgen melden nauwelijks contacten: “Speel aub volledig open kaart” ADN

18 mei 2020

13u00

Bron: Belga 46 Belgen bij wie is vastgesteld dat ze zijn besmet met het coronavirus, zijn terughoudend met het melden van hun contacten. Viroloog Steven Van Gucht van het Crisiscentrum deed maandag een oproep om “volledig open kaart te spelen”.



Sinds kort is in ons land het contactonderzoek in voege, bedoeld om de verspreiding van het coronavirus op te volgen en nieuwe besmettingshaarden zo snel mogelijk in de kiem te smoren.

“Maar één of geen hoogrisicocontact gemeld”

“Per besmette persoon die gecontacteerd wordt, krijgen we echter maar één of geen hoogrisicocontact gemeld”, stelde viroloog Steven Van Gucht maandag op de persconferentie van het Nationale Crisiscentrum. Hij deed een oproep om “volledig open kaart te spelen” in verband met de contacten die iemand gehad heeft tijdens de besmettelijke periode.



“Dit is een volledig anoniem proces. U zal nooit berispt worden, of bestraft of beoordeeld worden wanneer u bijvoorbeeld meer contacten hebt gehad dan feitelijk toegelaten”, aldus Van Gucht.

Tweede golf vermijden

“Als we het systeem van contactonderzoek optimaal kunnen laten werken en zoveel mogelijk contacten kunnen in kaart brengen, dan kunnen we het virus optimaal onder controle houden en kunnen we een tweede golf vermijden”, zei de viroloog.

4 of 5 hoogrisicocontacten

Per besmette persoon zouden er eigenlijk vier of vijf hoogrisicocontacten moeten zijn. Van Gucht gaf als voorbeeld vorige zaterdag. Toen werden 408 besmette personen gecontacteerd door het callcenter. Van die personen werden 225 hoogrisicocontacten in kaart gebracht en opgebeld.

De viroloog noemde contactonderzoek “essentieel” om te voorkomen dat er een tweede uitbraak komt van de epidemie van het coronavirus. “Mensen die denken dat ze besmet zijn of verdachte symptomen vertonen, moeten zo snel mogelijk bellen naar hun huisarts en indien nodig zich laten testen. Van die personen moeten dan alle hoogrisico- en laagrisicocontacten in kaart gebracht worden, zodanig dat aan die mensen kan gevraagd worden, zeker als het om een hoogrisicocontact gaat, om twee weken thuis te blijven.”

Volgens Van Gucht is het de beste strategie om “de ketting van de virusverspreiding systematisch te gaan doorknippen”.

