Besloten netwerk vol naaktfoto's van meisjes is "digitale groepsverkrachting" Simone Van Zwienen KVE

13 april 2018

21u46

Bron: AD.nl 0 Het delen van naaktfoto's en -video's van honderden Vlaamse en Nederlandse meisjes door ruim 5.000 jongens in een besloten netwerk is "digitale groepsverkrachting". Sabine Meulenbeld, hulpverlener bij de Nederlandse organisatie 'Pretty Woman' en expert in seksueel gewaarzijn , heeft er geen andere woorden voor. "Ik denk dat jongens niet echt stilstaan bij wat ze aanrichten.”

Er zou volgens haar veel meer met (jonge) jongens gepraat moeten worden over seks en alles wat daar bij komt kijken. Er zijn wel voorlichtingsprogramma’s, maar die gaan nog te vaak te veel over veilig vrijen. "Seksualiteit is veel meer dan coïtus. Het is ook een knipoog, iets lekkers voelen. Het wordt zo gereduceerd. Daar moet iets bij”, aldus Meulenbeld, die een klimaat wil creëren waarbij er een positief gesprek over seksualiteit kan ontstaan.



We denken vaak "die jongens redden zich wel'" maar dat is volgens Meulenbeld niet zo. Naast de politie die uitdraagt dat het strafbaar is om naaktfoto's van iemand te delen en voorlichting op scholen, zijn er rolmodellen nodig. "Er zijn nogal wat missende vaders. Wat vertellen we de jongens? Wie doet dat? Jongens zijn seksueel ook kwetsbaar, net als meisjes. Ze hebben geen flauw idee en willen het wel heel graag weten. Gaan ze dat dan aan hun moeder vragen? Nee."

Jongens zijn seksueel ook kwetsbaar, net als meisjes Sabine Meulenbeld

Wijdbeens

Jongens zullen op het internet op zoek gaan naar antwoorden en dat is niet de beste bron van informatie. "Als jongens porno intypen op internet, krijgen ze gelijk de excessen van seksualiteit te zien. Het begint niet meer zoals vroeger, toen je een boekje onder het matras van je vader vond waarin dames wijdbeens afgebeeld stonden. Het is heel extreem geworden."

Ze wil niet alles afschuiven op de hedendaagse porno, maar de ‘ontmenselijking’ van vrouwen speelt wel mee. "Vroeger zat er in een pornofilm nog een beetje een verhaaltje, nu is het vaak vernedering. Dat wordt als norm gezien. Daar moet iets naast komen. We moeten het meer hebben over wat maakt nu seks. Spontaniteit, gedeeld genot… Heb het erover met jongeren. Sowieso. En niet op een bestraffende manier.”

Pokémonkaarten

De honderden beelden die door jongens van 15 tot 30 jaar oud - op een besloten wraakpornonetwerk dat VTM Nieuws ontdekte - onderling geruild worden als Pokémonkaarten is een voorbeeld van hoe het helemaal mis kan lopen. Meulenbeld: "Dit is eigenlijk digitale groepsverkrachting. Dit penetreert de levens van deze meiden zo. Ze weten vaak geen uitweg meer. Dit is heel verdrietig."