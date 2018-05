Beslissing wekenlang stilgehouden: gesloten centrum voor gezinnen met kinderen IB

15 mei 2018

05u35

Bron: Belga 0 Gezinnen met kinderen die weigeren het land te verlaten, kunnen vanaf juli worden opgesloten in aparte woningen tot hun repatriëring.

Na vingertikken door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sluit ons land gezinnen die weigeren terug te keren naar hun land van herkomst sinds 2008 niet langer op in gesloten centra tot hun repatriëring. Voor hen werden terugkeerwoningen gecreëerd. De bewoners krijgen begeleiding, maar kunnen gewoon komen en gaan.

De regering-Michel bepaalde in het regeerakkoord dat ouders kunnen worden opgesloten tot hun repatriëring als ze ontsnappen uit de terugkeerwoningen en later opnieuw tegen de lamp lopen. De regering bouwde daarom vijf aparte gezinswoningen op het domein van het gesloten centrum in Steenokkerzeel.

"Gevaar voor nationale veiligheid"

Staatssecretaris Theo Francken wil de woningen ook gebruiken om gezinnen uit te wijzen die aan de grens werden tegengehouden en een gevaar betekenen voor de nationale veiligheid. Ook "bij een grote instroom van bepaalde nationaliteiten (kan) er beslist kan worden om die families meteen vast te houden in de gesloten woningen".

De regering zette al eind maart, in het paasakkoord, het licht hiervoor op groen.