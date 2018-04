Beslissing rond kilometerheffing voor personenwagens vanaf voorjaar 2019 mogelijk kg

25 april 2018

12u58

Bron: Belga 4 De studie die de Vlaamse regering laat uitvoeren naar de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens, moet in het voorjaar van 2019 klaar zijn. Dan zal het dossier ook "beslissingsklaar en beslissingsrijp" zijn. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Ben Weyts op een vraag naar de stand van zaken.

Sectorfederatie Febiac lanceerde dinsdag haar pleidooi voor de invoering van een "slimme" kilometerheffing voor vrachtwagens én voor personenwagens. Het gaat dan om een variabel kilometertarief, volgens tijdstip en plaats van de rit. Febiac meent dat dit kan helpen om de files in te korten.

Voor vrachtwagens die zwaarder zijn dan 3,5 ton werd op 1 april 2016 reeds een kilometerheffing ingevoerd. De invoering van zo'n heffing voor personenwagens wordt nog volop onderzocht, al is het politieke draagvlak bijzonder groot. Behalve Vlaams Belang is geen enkele politieke partij fundamenteel tegen het systeem gekant.

Studie

Tegen maart-april volgend jaar moet de studie naar onder meer de architectuur van een kilometerheffing afgerond zijn, zei Weyts. "Daarin worden volgende vragen beantwoord. Als we zo'n kilometerheffing invoeren, op welke wegen doen we dat dan? Wanneer? 's Nachts of overdag? Tegen welke tarieven? Welke flankerende maatregelen zouden we moeten nemen? Welke sociale maatregelen kun je nemen bij de invoering ervan?"

Er zijn volgens Weyts ook vragen met betrekking tot de prijszetting, en voor wie. "Hoe kan dit technisch gebeuren? Moet je werken met bakjes zoals we dat nu doen bij de vrachtwagens met de on-boardunits? Dan spreken we echter over miljoenen bakjes die aan de man zouden moeten worden gebracht. Is dat realistisch? Of kan dat gebeuren met gsm-technologie of via de smartphone?"

"Beslissingsklaar" tegen voorjaar 2019

Wanneer de studie wordt neergelegd, moet het "hele verhaal beslissingsklaar en beslissingsrijp" zijn, aldus minister Weyts. "Dan moet de politiek zeggen of men daar al dan niet mee doorgaat. Dat zal ongetwijfeld een zaak zijn van de volgende Vlaamse regering, maar dan ligt wel alles op tafel om in eer en geweten een beslissing te kunnen nemen en eindelijk de keuze te maken of we gaan voor een verhaal van belastingverlaging en betere mobiliteit."

Weyts ziet in de invoering van een kilometerheffing een manier om buitenlandse chauffeurs mee te laten betalen voor het gebruik van de Vlaamse wegen, zodat de verkeersbelasting voor Vlamingen kan worden afgeschaft en er extra investeringen kunnen gebeuren in weginfrastructuur en in alternatieven voor de wagen.