Beslissing in de maak om meer asielzoekers te kunnen inzetten in seizoensarbeid WDw

09 april 2020

15u23

Bron: Belga 22 Er zit op federaal niveau een beslissing in de pipeline om meer asielzoekers te kunnen inzetten als seizoensarbeiders in de landbouw. Dat is vernomen bij de Boerenbond. Doordat heel wat buitenlandse seizoenarbeiders niet in ons land geraken, kampt de landbouw met een tekort. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn er in mei tot dertigduizend werkkrachten nodig.

Om onnodige verplaatsingen te vermijden, zouden ze zoveel mogelijk op de landbouwbedrijven zelf gehuisvest worden Chris Botterman, hoofd sociale zaken Boerenbond

"Volgens de huidige reglementering kunnen asielzoekers na registratie en toewijzing aan een asielcentrum pas na vier maanden in de economie aan de slag. Er is een plan uitgewerkt dat deze termijn zou wegvallen voor alle asielzoekers van wie de registratie op 18 maart een feit was. Om onnodige verplaatsingen te vermijden, zouden ze zoveel mogelijk op de landbouwbedrijven zelf gehuisvest worden. Alles gebeurt onder supervisie van de asielcentra, die ook voor maaltijden zullen zorgen", aldus Chris Botterman, hoofd sociale zaken van de Boerenbond, die hierover een van de volgende dagen een beslissing verwacht van de federale regering.

Europees niveau

De Boerenbond verwacht wel meer heil van de nakende beslissing om tijdelijke werklozen, bruggepensioneerden, loopbaanonderbrekers en wie geniet van tijdskrediet de mogelijkheid te bieden om aan de slag te gaan als seizoensarbeider in de landbouw, met behoud van uitkering. Eerder werd al beslist om het aantal dagen te verdubbelen dat iemand in de land- en tuinbouw seizoensarbeid mag verrichten. Daardoor kunnen de circa achtduizend buitenlanders die nu al actief zijn langer aan de slag blijven. Ook doet de VDAB extra inspanningen om mensen hiervoor aan te trekken.

Botterman dringt verder aan op maatregelen op Europees niveau. Die moeten buitenlandse seizoenarbeiders in staat stellen om naar ons land te reizen.

Lees ook: Landbouw zoekt dringend 17.000 seizoenswerkers (+)