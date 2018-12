Beslissende ministerraad over migratiepact komt samen om 20 uur: houdt regering stand? ttr Astrid Roelandt Daimy Van den Eede

08 december 2018

18u02

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS, belga 31 De ministerraad komt om 20 uur samen in de Wetstraat 16 over het migratiepact, bevestigt het kabinet van de premier. N-VA wil dat ons land het pact niet goedkeurt en zich onthoudt bij de stemming. Maar MR-voorzitter Olivier Chastel zegt dat daar geen sprake van kan zijn. De vraag is of de regering er vanavond uitkomt.

De ministerraad komt om 20 uur samen om een standpunt te bepalen over het migratiepact. Dat meldt Belga en werd bevestigd door het kabinet van de premier. N-VA-voorzitter Bart De Wever kondigde vanmorgen aan dat er om 16 uur een extra ministerraad gepland was. Nadien meldde VRT NWS dat die werd uitgesteld door het protest van de gele hesjes, in het centrum van Brussel. Maar volgens de andere partijen lag er nooit iets vast. “Er is nooit een uitnodiging verstuurd voor een ministerraad”, klinkt het. Dat erkende later ook N-VA. Na een dag verwarring en tegenstrijdige berichten, is nu toch duidelijk dat de regering vanavond nog samenkomt.

Momenteel zitten alle N-VA-kopstukken samen op het partijbureau in Brussel. Als de partijen zonder de N-VA verdergaan en het pact nu maandag in Marrakech goedkeuren, zal de partij zich verder beraden en “zien hoe het staat”, zegt Francken nog.



(Meer onder de video)



De Wever benadrukte deze middag nogmaals dat het niet zijn bedoeling is om de stekker uit de regering te trekken. “Ik hoop dat deze regering kan verdergaan”, klinkt het. De jongste weken is er al heel wat te doen binnen de regering rond het VN-migratiepact. N-VA weigert het pact goed te keuren. Aanvankelijk had de partij nochtans geen bezwaar. “Ik weet dat we te laat de rode kaart getrokken hebben", erkent De Wever. “Daarom vraag ik ook geen tegenstem, maar een onthouding. Dan zijn we niet gebonden aan het pact.”

“Onthouding geen optie”

Maar voor de andere partijen is dat geen optie. “Premier Charles Michel zal België nooit een gijzelaar van de N-VA laten zijn”, reageerde MR-voorzitter Olivier Chastel bij La Libre. En ook Open Vld en CD&V hebben al te ver hun nek uitgestoken voor het pact, om nu een onthouding te slikken. Samen met MR en de linkse oppositiepartijen stemden ze afgelopen donderdag voor de resolutie waarin expliciet stond dat de regering het migratiepact moet goedkeuren.

(Meer onder de video)

Dit weekend zou moeten blijken of de tegenstellingen tussen MR, CD&V en Open Vld enerzijds en N-VA anderzijds overbrugbaar zijn. “Het parlement heeft de regering gevraagd om een standpunt te bepalen over het pact van Marrakech, dus het is goed dat dat nu zal gebeuren”, zei Bart De Wever bij aankomst op de partijraad van de N-VA. “Ik zeg wel heel duidelijk dat we dat pact echt niet kunnen aanvaarden. We hebben het grondig geanalyseerd en gaan niet meer van mening veranderen.”

(Meer onder de video)

“De andere coalitiepartners zijn misnoegd over de reactie van De Wever”, zegt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken. “Ze vinden het niet kunnen dat hij deze oproep doet terwijl Michel in alle discretie gesprekken voert.” Meteen na de aankondiging van De Wever klonk er immers al kritiek van de PS. “Nu beslist De Wever zelfs al wanneer de regering samenkomt.”

Maandag naar Marrakech

Maandag wordt de premier verwacht in Marrakech, waar het pact wordt aangenomen. Tien dagen later, op 19 december, wordt het pact officieel goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Met of zonder de goedkeuring van België zal een meerderheid van de VN-lidstaten het pact zelf uiteindelijk wel goedkeuren.