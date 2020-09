Beschuldigde op assisenproces West-Vlaanderen vindt geheugen terug: “Een moment van colère. Van kwaadheid, omdat ik mijn geld niet kreeg”

Exclusief voor abonnees

Assisen West-Vlaanderen: de moord met de schroevendraaier

Erwin Verhoeven

25 september 2020

19u46

“Ik nam Rita’s kleren uit de auto. In mijn andere hand pakte ik de schroevendraaier. Ik duwde ze allebei in één beweging in haar richting. Toen zag ik Rita weglopen. Ze riep: ‘Je hebt me gestoken.’ Het gebeurde allemaal zeer snel. Ik heb er niet over nagedacht. Het was een moment van colère.” Mohamed Koukouh (71) herinnerde zich aan het eind van zijn ondervraging gisteren plots weer wat er gebeurd is op de parking van de familierechtbank van Veurne. Tot nu toe verstopte hij zich altijd achter een black-out.