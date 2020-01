Beschuldigde in euthanasieproces dokter Joris V.H. staat pers te woord: "Veel steun gekregen” mvdb

22 januari 2020

18u34

Bron: Belga 0 Euthanasieproces “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We hebben alle drie ons best gedaan.” Dat heeft de uitvoerende arts Joris V.H., die samen met twee collega’s beschuldigd wordt van de vergiftiging van Tine Nys (1972-2010), gezegd in een interview buiten de Gentse assisenzaal, tijdens een pauze die duurde tot ongeveer 16.15 uur.

Dokter Joris V.H. gaf een korte reactie op de steun die hij krijgt tijdens het proces. “Dat is fantastisch. Dat is heel leuk. Dat emotioneert mij. Het (proces) zal nog een weekje duren. Ik denk niet dat ik hierdoor patiënten zal verliezen. Ik krijg steun via kaartjes en sms’jes. Mijn patiënten laten me weten dat ze mij steunen en dat ze een goede afloop wensen. Zo’n steun kan je wel gebruiken in deze tijden. We zitten allemaal in het zelfde schuitje. We hebben alle drie ons best gedaan”, zei de dokter, die verder over het proces niets wou verklaren. Hij, psychiater Godelieve T. en huisarts Frank V.H. mogen in vrijheid het assisenproces bijwonen.