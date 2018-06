Beschonken jongeren slaan dakloze dood in Brussel, maar moeten niet naar gevangenis HR

13 juni 2018

17u58

Drie jonge mannen die in december 2014 een dakloze zo hard toetakelden dat de man het niet overleefde, hebben van de correctionele rechtbank in Brussel straffen met uitstel gekregen. Zolang ze geen nieuw misdrijf plegen, moeten ze dus niet naar de gevangenis.

Op 6 december 2014 omstreeks 5 uur keerden drie beschonken jongens - zonder reden - zich gewelddadig tegen een dakloze aan het Star Casino in de Anspachlaan in het centrum van Brussel. Het slachtoffer, een 32-jarige man van Conogolese oorsprong, overleed op 10 december aan de opgelopen zware hersenletsels.

De feiten werden gefilmd door bewakingscamera's. Daags na het overlijden van het slachtoffer verspreidde de politie op basis van de beelden een opsporingsbericht en foto's van de verdachten. De 25-jarigen Gaëtano R. en Yassine B., en Gil V.E. (22) gaven zich daarop aan bij de politie van Halle.

Hof van assisen

Het openbaar ministerie en de burgerlijke partij voerden aan dat de feiten moesten herzien worden in doodslag en vroegen het dossier daarom door te verwijzen naar het hof van assisen van Brussel. De rechtbank volgde die these niet en oordeelde dat de feiten vrijwillige slagen en verwondingen betroffen, met de dood tot gevolg maar zonder het oogmerk te doden. Volgens de rechters waren de feiten van een zeldzame gewelddadigheid en getuigen ze van de ontketening van de beklaagden, maar de intentie doodslag is onvoldoende bewezen.

Gaëtano R. en Yassine B. werden veroordeeld tot 48 maanden cel met uitstel, Gil V.E. werd veroordeeld tot 40 maanden met uitstel. Hiervoor hield de rechtbank onder meer rekening met het blanco strafblad voor de ene, hun spijt en jeugdige leeftijd.