Beschonken bestuurder (31) aangehouden na vluchtmisdrijf in Zwijnaarde

Fietser (78) er erg aan toe

Jürgen Eeckhout

30 mei 2018

16u43

Bron: Eigen berichtgeving

2

Een 78-jarige man is gisterochtend ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de N60 met de Klossestraat in Zwijnaarde (Gent). De man uit Zwijnaarde werd aangereden door een beschonken bestuurder (31) uit Oudenaarde die wegvluchtte. Hij werd gearresteerd en is door de onderzoeksrechter aangehouden.