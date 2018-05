Beschonken bestuurder (19) braakt in politiecombi Deze week in de politierechtbank SDVO - TVR - LSI - BKH

25 mei 2018

10u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een 27-jarige bestuurder die met 200 km per uur over de Expresweg in Brugge scheurde, terwijl er maar 90 mag gereden worden. Een 19-jarige die tegen een pilaar reed, te voet verder ging en vervolgens in de politiecombi braakte. Een 23-jarige tuner die beboet werd voor zijn “machogedrag” aan een school in Geraardsbergen. En een 89-jarige die met 88 km per uur werd geflitst in de bebouwde kom van Galmaarden nadat hij de rolstoel van zijn vrouw was vergeten. Deze en andere zaken wekten deze week allemaal onze aandacht in de politierechtbanken.

Aan 200 km/uur over Expresweg

Een 27-jarige bestuurder uit Wingene heeft in de Brugse politierechtbank 15 dagen rijverbod gekregen, omdat hij vorig jaar over de Expresweg in Brugge scheurde. Een anonieme politiewagen zag K.D.B. hen op 21 maart inhalen.

De agenten schreven in hun proces-verbaal dat ze maar liefst 188 km/uur moesten rijden om de twintiger in te halen, terwijl er maar 90 mag gereden worden. Volgens zijn advocaat was K.D.B. te laat vertrokken naar z'n werk. "Hij had niet door dat het om een anonieme politiewagen hing. Hij zat met allerlei scenario's in zijn hoofd terwijl die agenten maar bleven bumperkleven. Pas toen ze wat afstand namen, zag hij een blauw zwaailicht en zette hij zich langs de kant." Naast het rijverbod legde de politierechter D.B. ook een geldboete van 800 euro op, waarvan hij de helft effectief moet betalen. (SDVO)

"Helaas heeft hij ook verschillende keren in de politiecombi gebraakt"

De 19-jarige D. R. uit Lierde moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij op 9 december in beschonken toestand een ongeval veroorzaakte in Brakel. "Mijn cliënt was op vermaakuitstap geweest en dronk op korte tijd een zestal pintjes", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "In Fayte (een helling , red.) is hij met zijn wagen tegen een gemetselde pilaar terechtgekomen, waarna hij is uitgestapt en besloot om te voet naar huis te wandelen." Niet veel later werd hij echter onderschept door de politie. Die stelde vast dat de man zo'n 1,5 promille alcohol in het bloed had. "Helaas heeft hij ook verschillende keren in de politiecombi gebraakt. Hij is het dan ook niet gewoon om te drinken."

De schade aan de pilaar kostte de jongeman 150 euro. De reinigingsfirma die de combi schoonmaakte, stuurde een factuur van 180 euro. De politierechter legde hem gisteren ook nog eens een geldboete van 1.000 euro en 23 dagen rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het praktisch rijexamen. Dit omdat hij op het moment van de feiten minder dan twee jaar over zijn rijbewijs beschikte. (TVR)

3,08 promille bij start verlof

Een jongeman uit Roeselare zakte op 17 juli vorig jaar stevig door om het bouwverlof in te zetten. Op weg naar huis liep hij met 3,08 promille achter het stuur tegen de lamp. Het was een alerte politiepatrouille die langs de Westlaan in Roeselare vaststelde dat hij te traag reed en moeilijk een rechte lijn kon houden. Brecht G. speelde meteen zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt. De politierechter in Kortrijk deed daar gisteren nog eens vijftien dagen bovenop. G. moet ook een boete van 800 euro betalen. (LSI)

'Macho' krijgt 2 maanden rijverbod

De 23-jarige K. S. uit Overboelare heeft een bolwassing gekregen voor "machogedrag" op het kruispunt van de Grotestraat met de Collegestraat in Geraardsbergen. De jongeman probeerde er indruk te maken door er met zijn getunede wagen aan hoge snelheid op te trekken. "De school was net uit en hij wou er wat stoer doen", vertelde zijn advocaat. Hij was ook niet aan zijn proefstuk toe. Zo liep hij ondanks zijn jonge leeftijd al vier voorgaande veroordelingen op. "De politie kent hem dan ook al. Als vrachtwagenchauffeur heeft hij een voorbeeldfunctie. Het is dan ook hoog tijd dat hij even aan de ketting wordt gelegd." De politierechter legde hem een geldboete van 320 euro en 2 maanden rijverbod op. (TVR)

Betrapt op roes uitslapen in auto en toch weer de baan op

Een automobilist die op 13 mei vorig jaar slapend achter het stuur van zijn wagen in Heule bij Kortrijk was betrapt, heeft in de politierechtbank een maand rijverbod gekregen. Daarnaast moet David P. ook een boete van 1.600 euro betalen. De agenten merkten hem op omdat zijn autolichten nog brandden. Op het politiecommissariaat bleek hij 1,82 promille alcohol in het bloed te hebben. Hij kreeg een onmiddellijk rijverbod, maar agenten merkten hem nog dezelfde nacht opnieuw achter het stuur van zijn wagen op. (LSI)

Dame blaast positief na 6 glazen cava

S. T. (53) uit Ronse is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod nadat ze tegen de lamp liep tijdens een BOB-controle. De dame had 1,63 promille alcohol in het bloed en gaf ook toe dat ze een zestal glazen cava had gedronken. "Ze was bij het boodschappen doen een kennis tegen het lijf gelopen, waarna ze eentje zijn gaan drinken. Helaas is het niet bij eentje gebleven", schetste haar advocaat de omstandigheden in de rechtbank. "Het is de eerste keer dat me zoiets overkomt", vertelde de beklaagde op haar beurt. "Ik heb mijn lesje nu wel geleerd." (TVR)

Tachtiger geflitst door vergeten rolstoel

De 89-jarige H.D. moest woensdag voor het eerst in zijn leven voor een politierechtbank verschijnen nadat op 4 juni vorig jaar geflitst werd aan 88 kilometer per uur in de bebouwde kom in Galmaarden. "Mijn cliënt was de rolstoel van zijn vrouw vergeten", legde zijn advocate uit. "Die stond nog buiten op straat. Hij reed zo snel hij kon naar zijn zoon om vandaar de buurvrouw te waarschuwen. Het koppel heeft dan ook geen gsm. Maar hij vergat zich dus wel aan de snelheid te houden." De man kon op mildheid van de rechter rekenen en kreeg de minimumstraf. Hij ging naar huis met een boete van 200 euro en een rijverbod van acht dagen. (BKH)

Chauffeur met 1,15 promille achter stuur na kaas- en wijnavond

De 23-jarige A.S. uit Oeselgem moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij vorig jaar met een glas te veel op achter het stuur werd betrapt. De man had 1,15 promille alcohol in zijn bloed. "Hij was naar een kaas- en wijnavond van zijn werk geweest en had daar een 5-tal glazen wijn gedronken", vertelde zijn advocaat. "Hij voelde zich echter nog perfect in staat om te rijden." De politierechter wees op het feit dat de man - ondanks zijn jonge leeftijd - al eerder werd veroordeeld voor sturen onder invloed. Deze keer kreeg hij een geldboete van 1.200 euro en een maand rijverbod opgelegd. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)