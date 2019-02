Beschermingszones opnieuw uitgebreid na positief geval Afrikaanse varkenspest

FVI

16 februari 2019

19u16

Bron: Belga

0

Na de ontdekking van een nieuw geval van Afrikaanse varkenspest bij een everzwijn dat dood teruggevonden is in de bewakingszone, is de Waalse overheid overgegaan tot de uitbreiding van de drie beschermingszones. Dat meldt de Waalse minister van Natuur en Bos René Collin (cdH).