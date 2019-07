Beruchte tafelschuimster waagt zich nu ook aan winkeldiefstal ttr

17 juli 2019

12u07

Bron: belga 8 binennland Nadine W., de dakloze vrouw die al heel wat rekeningen aan de kust onbetaald achterliet, is nu ook actief in Kortrijk en Roeselare. Ze stal een tandenborstel, nagellak en een pak koeken uit een winkel en ging vijf keer eten zonder te betalen. De gratis maaltijden die de politie haar aanbiedt, weigert ze.

De 49-jarige vrouw, die geboren is in Brugge maar geen gekende woonplaats heeft, is niet aan haar proefstuk toe. Ze verzamelde de afgelopen maanden al een waslijst aan veroordelingen voor afzetterij. Ze sloeg vooral toe in horecazaken aan de kust, maar dook ook al op in Gent. Nu blijkt de vrouw ook actief te zijn in Kortrijk en Roeselare.

In het Kruidvat stal ze op 4 juni onder andere een tandenborstel, nagellak en een pak koekjes voor een waarde van 11,56 euro. Voor die feiten vorderde het openbaar ministerie gisteren een celstraf van 3 maanden en een boete van 26 euro. Maar Nadine W. blijft ook graag op restaurant gaan. Zo sloeg ze in juni toe in Petit Paris in Kortrijk, waar ze naar aloude gewoonte kaaskroketten, een pintje en drie koffies bestelde. Ze ging ook dineren in een Thais restaurant. Daar koos ze voor een vegetarische loempia en een dame blanche. De rekening van 42,60 euro kon ze alweer niet betalen. In Roeselare liet ze ook twee onbetaalde rekeningen achter, onder andere in een Italiaans restaurant.

Voor de vijf feiten van afzetterij riskeert ze nog eens zes maanden cel. Opvallend: de gratis maaltijden die de politie haar aanbiedt, weigert ze. Voorlopig zat de tafelschuimster nog geen dag in de gevangenis.