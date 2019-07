Beruchte tafelschuimster opgepakt in Gent, en zit eindelijk voor enkele jaren vast Alexander Haezebrouck

17 juli 2019

12u07 52 binennland De beruchte tafelschuimster Nadine W. (48) die aan de kust al heel wat rekeningen onbetaald achterliet, was de laatste maanden actief in Kortrijk en Roeselare en sinds kort ook in Gent. De vrouw is nu eindelijk opgepakt en zal niet snel gelost worden. “De beroepstermijnen van de eerste vonnissen verlopen donderdag waardoor de politie haar nu tot dan vasthoudt zodat ze ook effectief een tijdje achter de tralies belandt”, zegt Filip Jodts van het parket in Veurne.

Nadine W. maakte sinds afgelopen weekend slachtoffer in het Gentse. Ook gisteravond ging ze eten zonder te betalen in Gent. “De vrouw werd zoals altijd opgepakt voor verhoor”, vertelt woordvoerder Filip Jodts van het parket in Veurne. “Normaal werd de vrouw nadien altijd opnieuw vrijgelaten omdat de straffen daarop erg laat zijn. Maar omdat de beroepstermijnen die een veroordeelde altijd heeft bij haar donderdag verloopt, beslisten ze in Gent om ze voor 48 uur vast te houden. Na het vallen van die beroepstermijnen kunnen we haar nu ook effectief in de gevangenis steken.” Nadine W. liep in totaal al 26 veroordelingen op en stapelde ondertussen al maar liefst 92 maanden gevangenisstraf op. Daarvan komen morgen 61 maanden, wat neerkomt op vijf jaar cel. De vrouw zal nu dus ook effectief enkele jaren in de gevangenis verblijven. Opvallend: telkens als ze verhoord wordt door de politie en zij hen een gratis maaltijd aanbieden, weigert ze.

Opnieuw voor rechter in Kortrijk, nu ook voor een diefstal in Kruidvat

Gisteravond werd Nadine W. opgepakt en vandaag moest ze voor de tweede keer deze maand voor de rechter in Kortrijk verschijnen. De vrouw, geboren in Brugge en zonder gekende woon- of verblijfplaats stuurde zoals altijd haar kat. Ze maakte verschillende slachtoffers in Kortrijk en Roeselare. in café De Max in Kortrijk verorberde ze twee belegde broodjes, één broodje martino en één met kaas. Ze dronk daarbij een Pepsi cola en een koffie, in totaal 22.80 euro. Op 22 mei ging ze twee broodjes eten in restaurant San Marco in Roeselare, ze dronk daar ook een koffie een frisdrank. Op twee juli ging ze naar restaurant Than Thai in Kortrijk en at ze een vegetarische loempia en een dame blanche, daarbij dronk ze ook nog drie koffies en drie pinten voor 42,60 euro. Op vier juli tenslotte dronk ze drie koffies een cola en een pint en at ze kaakskroketten voor 22,80 euro in Petit Paris in Kortrijk. Ze moest zich ook verantwoorden voor een winkeldiefstal op vier juli in het Kruidvat. Ze ging aan de haal met een tandenborstel, shampoo, nagellak, snoepjes van het merk Haribo en Prince koeken. Voor die feiten allemaal samen riskeert ze nog eens een gevangenisstraf van zes maanden. De rechter velt een vonnis op 31 juli.