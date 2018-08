Beruchte overvaller en ontsnappingskoning Benallal onder elektronisch toezicht geplaatst bvb

03 augustus 2018

15u58

Nordin Benallal, berucht overvaller, en Raoul P., ex-paracommando, die beiden verdacht worden van feiten van afpersing, zijn door de kamer van inbeschuldigingstelling onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket-generaal. Beide mannen waren begin juli opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Nordin Benallal werd al herhaaldelijk veroordeeld voor gewapende en gewelddadige overvallen. Zo veroordeelde het hof van assisen van Waals-Brabant hem tot 27 jaar cel voor een reeks hold-ups en carjackings. De man ontsnapte ook al vijf keer uit de gevangenis. In 2007 gebruikte hij zelfs een helikopter om uit de gevangenis van Ittre te geraken.

Afpersing

Raoul P. is dan weer een 40-jarige ex-paracommando die in 2011 een tijdlang in voorlopige hechtenis zat op verdenking van diefstallen en bendevorming.

Het tweetal wordt er door het Brusselse gerecht van verdacht dat ze, samen met een derde, nog niet-geïdentificeerde kompaan, betrokken zouden geweest zijn bij drie afpersingspogingen. De eerste daarvan zou op 1 januari plaatsgevonden hebben in de Engelsestraat in Sint-Jans-Molenbeek. Drie onbekenden, die gewapend waren met baseballknuppels en een kalasjnikov schoten daar driemaal op een gekend drugdealer. Die man raakte weliswaar gewond maar kon ontkomen.

Op 24 februari werd in een carwash in Tubeke dan weer een man, ook gekend bij politie en gerecht, ontvoerd en een tijdlang vastgehouden in een hangar. Het derde slachtoffer was een de uitbater van een snackbar op de Neerstalsesteenweg in Vorst. Drie mannen probeerden de man op 19 maart te ontvoeren en toen dat niet lukte, schoten ze vijfmaal in diens richting. Daarbij liep het slachtoffer schotwonden op aan de hand en de buik.

Zowel Benallal als P. ontkennen elke betrokkenheid bij die feiten.