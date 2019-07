Beruchte kotbaas misleidt studenten met "nieuwe" eigenares, politie roept slachtoffers op klacht in te dienen ttr TT

04 juli 2019

06u48

Bron: belga 134 binnenland Tal van studenten hebben voor het komende academiejaar een kot in Leuven gehuurd bij de beruchte Limburgse kotbaas Appeltans zonder het zelf te beseffen. Het contact verliep via een jonge vrouw die beweert dat zij de koten heeft gekocht. Maar dat blijkt een leugen. Dat melden Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg. De Leuvense politie roept slachtoffers van de ‘fake’ kotverhuurder op om klacht neer te leggen.

De koten van de familie Appeltans hebben een bedenkelijke reputatie. Vader Arnold en zoon Manu kwamen de voorbije jaren meermaals in opspraak. Vorig jaar nog moesten ze 30.000 euro terugbetalen omdat verschillende koten niet voldeden aan de Vlaamse Wooncode.

Vader en zoon zouden samen meer dan duizend koten bezitten. Maar ze weten dat hun familienaam slecht in de markt ligt. Om die koten toch verhuurd te krijgen, gebruiken ze allerlei pseudoniemen of de naam van hun nv, Arlimo. Tot ook die pseudoniemen te bekend raakten.

Maar sinds dit jaar regelt een jonge studente "Julie" de verhuur van verschillende koten. Daarvoor werd begin mei de website www.kot-link.com aangemaakt. Die prijst elf kotgebouwen van de familie Appeltans aan. Wie contact opneemt, komt uit bij een jonge Limburgse. Zij promoot de koten ook op sociale media, leidt geïnteresseerde studenten rond en regelt de contracten. Wordt gevraagd naar de link met Appeltans, dan antwoordt zij steevast dat zij de koten gekocht heeft en dat de familie Appeltans "er niets meer mee te maken heeft". Maar op het contract, dat de jonge vrouw "in opdracht" ondertekent, staat wel Arlimo nv als verhuurder. Ook de telefoonnummers zijn die van Arnold en Manu.

De Leuvense politie vraagt studenten die slachtoffer zijn van de misleidende informatie van de koteigenaar, om contact met haar op te nemen. Wie zeker wil zijn van een goed kot, kiest volgens de politie best voor een studentenkamer met een kotlabel. Dit bestaan in twee kleuren naargelang het werd uitgereikt door de stad Leuven of de KU Leuven. In beide gevallen werd een dergelijk kot immers gecheckt door de diensten van een van beide instanties op minimale normen van woonkwaliteit en brandveiligheid.