Beruchte Antwerpse jeugdboef betrapt met 11 zakjes cocaïne op politiebureau Jonge crimineel Quincy heeft lak aan elk gezag Patrick Lefelon

14u30

Bron: Eigen berichtgeving 1616 Patrick Lefelon Quincy S.G.A. kreeg 18 maanden effectieve celstraf voor drugsverkoop. De jonge crimineel zit al achter de tralies nadat bij een wegcontrole een geladen kalasjnikov in zijn wagen was aangetroffen. Quincy S.G.A. heeft opnieuw bewezen dat hij lak heeft aan elk gezag. Hij is veroordeeld tot 18 maanden effectieve celstraf voor drugsverkoop. De manier waarop hij betrapt werd, zegt veel over het je-m’en-foutisme van de jonge crimineel. Hij stapte het politiekantoor binnen met 11 zakjes cocaïne op zak.

Als minderjarige groeide Quincy S.G.A. uit tot één van de beruchtste jeugdcriminelen in Antwerpen. Hij liep meermaals voor diefstallen of drugsverkoop tegen de lamp en zat vast in verschillende jeugdinstellingen. Net voor hij achttien werd, gijzelde hij een bewaker van de gesloten instelling in Mol en ontsnapte.

Quincy werd enkele dagen later gepakt en bij de jeugdrechter afgeleverd. Een vergissing, want die was niet langer bevoegd. Quincy was een dag eerder 18 jaar geworden. Hij moest worden vrijgelaten.

Met coke op zak

Als meerderjarige ging het van kwaad naar erger. In januari 2017 werd de 18-jarige Quincy voor ondervraging bij de politie uitgenodigd. Quincy kwam met een Vespa aan op het bureel. Aan de ingang werd hij gefouilleerd en bleek dat hij 11 porties cocaïne op zak had. In het zadel van zijn Vespa vond de politie een zak met 100 gram cannabis en een enveloppe met 465 euro.

Het onderzoek toonde aan dat Quincy samen met een kompaan vanaf september 2016, toen hij net 18 jaar was geworden, tot in maart van vorig jaar een handeltje in cocaïne en cannabis heeft gevoerd. Daarvoor krijgt hij nu zijn eerste effectieve celstraf.

Kalasjnikov

Quincy zit trouwens al sinds begin december in de cel in nog een andere zaak toen hij bij een Wodca-controle werd tegengehouden. In zijn auto lag een geladen kalasjnikov. De passagier van Quincy bekende dat zij op weg waren om een gokkantoor te overvallen. Quincy is amper 19 jaar.