Beruchte Antwerpse discotheek Zillion leeft voort in straatnaam Redactie

13 april 2018

20u58

Bron: Belga 3 Het Antwerpse stadsbestuur heeft vandaag de twee straten die zullen verschijnen op de voormalige site van discotheek Zillion op het Zuid een naam gegeven. Eén straat wordt genoemd naar modeontwerpster Ann Salens (1940-1994), de andere krijgt de naam Zillionpad.

Het Ann Salenspad komt niet toevallig uit op het al eerder gedoopte Nicole Van Goethempad in de wijk Nieuw Zuid. Van Goethem (1941-2000) was een cineaste die met de kortfilm Een Griekse Tragedie in 1987 een Oscar won en was goed bevriend met Ann Salens, die beschouwd wordt als de eerste Belgische internationale modeontwerpster. Salens is vooral bekend voor haar kleurrijke gehaakte jurken met franjes.

Zillion

Op het straatnaambord van het Zillionpad zal het onderschrift '(1997-2002), voormalige discotheek aan de Jan van Gentstraat' prijken om de passant te wijzen op de geschiedenis van de site.

De Zillion was slechts vijf jaar open, maar bouwde in die tijd een beruchte reputatie uit. De megadancing bracht populaire trance- en dancemuziek en spectaculaire lichtshows die elk weekend duizenden bezoekers lokten. In 1998 werden er zelfs de MTV Music Awards georganiseerd.

Er waren echter voortdurend problemen (en rechtszaken) rond onder meer vergunningen, overlast en fraude. De zaak sloot in 2002 en het pand werd vorig jaar afgebroken om plaats te maken voor 'The Residence', een bouwblok van 20.000 vierkante meter met appartementen, een hotel, een supermarkt, kantoren, een openbare parking en een nieuw servicestation.

Meer over Zillion

Ann Salens