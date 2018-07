Bert Murrath (’t Scheldt) overleden PhT

05 juli 2018

11u01 0 Bert Murrath, stichter en bezieler van de Antwerpse satirische e-mailkrant ’t Scheldt, is in Antwerpen overleden. Hij werd 82. Zijn krant zou wel verder verschijnen.

Murrath was een overtuigd Vlaams-nationalist en voer met zijn blad een extreemrechtse koers. Toch belette het hem niet om ook de wrijvingen binnen het Vlaams Belang op de straatstenen te gooien. Vooral socialistische politici moesten het bij Murrath bekopen. Toch bleek uiteindelijk niemand veilig voor de roede van ’t Scheldt. Het bracht hem een paar keer voor de rechter. Claude Marinower (Open Vld) diende in 2004 klacht in wegens smaad. De krant omschreef hem als een perfecte volgeling van nazi-methodes. Murrath werd veroordeeld, maar het hof van beroep oordeelde dat het niet bevoegd was om een oordeel uit te spreken omdat het lom een persmisdrijf ging. In 2005 tekende zich hetzelfde scenario af. Na een klacht voor laster en eerroof van Sabine Denissen, oud-curator van het voormalige Diamantmuseum aan het Astridplein, kreeg Murrath drie maanden celstraf. Maar ook dat vonnis werd vernietigd in beroep.

De uitvaartplechtigheid van Bert Murrath heeft op zaterdag 7 juli om 11 uur plaats in de Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen.

Meer over Bert Murrath