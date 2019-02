Bert Anciaux dan toch geen lijsttrekker voor sp.a in Brussel LH TMA

09 februari 2019

18u30

Bron: Belga, Facebook 0 Bert Anciaux zal bij de verkiezingen van 26 mei dan toch niet de sp.a-lijst voor het Vlaams Parlement in Brussel trekken. Dat heeft hij aangekondigd in een bericht op Facebook. Brussels Parlementslid Hannelore Goeman, aanvankelijk kandidaat eerste opvolger voor de Europese lijst, zal hem vervangen.

Bijna drie weken geleden meldde sp.a Brussel dat Anciaux de Brusselse lijst voor het Vlaams Parlement zou trekken. In een bericht op zijn persoonlijk Facebook-account laat Anciaux deze namiddag weten dat hij na “lang piekeren en nadenken” beslist heeft te verzaken aan het lijsttrekkerschap. Hij zegt dat geen makkelijke beslissing was, “maar wel een beslissing die ingegeven is door vele positieve keuzes”.

Inzetten voor rusthuis

“De uitdaging om naar het Vlaams Parlement te gaan, sprak me sterk aan. Absoluut. Nog eenmaal knallen, alles geven”, schrijft hij. Maar Anciaux schrijft nu dat hij zich wil inzetten voor Rusthuis De Overbron in Neder-over-Heembeek waar hij afgevaardigd bestuurder is.

“Dat is zo een mooie uitdaging. Ik kan niet meer zonder die lach en die warmte van onze bewoners. En de problemen voor een kleinschalig, Nederlandstalig, familiaal en betaalbaar woonzorgcentrum worden er niet kleiner op. Nu naar het Vlaams Parlement gaan, is onze mensen hier in de steek laten”, aldus Anciaux.

Vervanger bekend

“Ik had ongelooflijk zin in die Europese campagne, maar deze kans mag ik niet laten liggen”, reageert Hannelore Goeman dan weer. “Ik zal me volledig inschrijven in de gewestcampagne van one.brussels en trek met een open vizier en een open lijst naar de kiezer. Speerpunten worden de kwaliteit en capaciteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de grote vraag naar goede zorg, of het over kinderopvang of ouderenzorg gaat.”

Senaat

Wat nu de rol van Anciaux zal zijn, is niet duidelijk. “Hij houdt zich wel beschikbaar voor de campagne”, klinkt het. “Ik wil graag, indien mijn partij dit wenst, de verdediger van de Senaat blijven, die mooie democratische instelling die ten onrechte verguisd en verketterd wordt”, aldus Anciaux op Facebook. Na de verkiezingen in 2014, waarbij hij niet verkozen raakte vanop de tweede plaats op de Vlaamse lijst van de Brusselse sp.a, werd Anciaux gecoöpteerd senator.

In een reactie aan Belga legt Anciaux uit dat de consequenties van het lijsttrekkerschap pas echt tot hem doordrongen nadat de beslissing vorige maand definitief was gemaakt. “Ik bleef er maar over nadenken. Uiteindelijk wist ik dat ik de knoop moest doorhakken”, zegt hij. “Als je iets doet, moet je het goed doen. Vroeger kon ik nog veel dingen tegelijk doen, maar nu gaat dat niet meer.”

Voor Anciaux is de Vlaamse politiek nu een “quasi afgesloten hoofdstuk”. Zelfs als sp.a mee zou regeren en de partij hem voor een ministerpost zou vragen, zou hij “waarschijnlijk de overweging maken dat er jongere en betere kandidaten zijn”.