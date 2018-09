Berouwvolle dieven brengen hangertje van overleden dochtertje terug Toon Royackers

11 september 2018

10u27

Bron: eigen berichtgeving 8 Dieven met een geweten: ze bestaan blijkbaar toch. Afgelopen week gingen dieven aan de haal met enkele juwelen, na een inbraak in het Limburgse Gingelom. De daders namen bij de familie Bollen ook een héél bijzonder stuk mee. Een ketting met daaraan een gegraveerde foto van het overleden dochtertje van mama Sabrina Bollen. Na een emotionele oproep op Facebook, stak het hangertje met de foto dit weekend terug in de brievenbus.

De daders hadden in de nacht van 2 op 3 september toegeslagen bij verschillende bewoners in Gingelom. “Ze hebben een paar spullen meegenomen bij mijn ouders,” postte Sabrina vorige week nog op Facebook. “Maar het belangrijkste wat ze hebben gestolen is toch de ketting met de foto van mijn overleden dochtertje.” Axana overleed in 2002 toen ze tien maanden oud was aan hersenvliesontsteking. De ketting met daaraan een hangertje met gegraveerde foto was een kostbare herinnering. Sabrina postte een foto van een gelijkaardige ketting die ze wel nog in haar bezit had.

Vol ongeloof plukte de familie afgelopen weekend een omslag uit de brievenbus. Daarin hadden de daders het gestolen hangertje gestoken, weliswaar zonder de ketting. “Dankuwel om het zo veel te delen,” liet Sabrina gisteren nog weten. “Ik ben zo gelukkig dat ik de medaille terug heb.” De daders moeten de facebookpost gelezen hebben, en het hangertje zondag terug in de brievenbus gedropt hebben.