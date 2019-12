Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten begrijpt niet dat regering artsenquota verhoogt AW

25 december 2019

12u52

Bron: Belga 0 Het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS) begrijpt niet dat de Vlaamse regering het aantal studenten dat toegelaten wordt tot de studies geneeskunde, buiten de federale quota om, verhoogt van 929 tot 1.276 artsen.

Volgend academiejaar kunnen er aan de Vlaamse universiteiten 1.276 studenten geneeskunde en 180 studenten tandheelkunde starten aan een opleiding. Dat zijn er meer dan voorzien in de federaal bepaalde quota. Die quota voorzien slechts 929 kandidaat-artsen en 136 kandidaat-tandartsen.

Het vastleggen van subquota, of quota per specialisme, op Vlaams niveau moet volgens het VBS een antwoord bieden op de tekorten. Daarbij moeten de (sub)quota eveneens rekening houden met het overaanbod in sommige disciplines. "De politiek van de Franse Gemeenschap met een overaanbod aan artsen tegenover de federale quota heeft de tekorten in bepaalde disciplines helemaal niet kunnen wegwerken. Integendeel, de tekorten aan huisartsen, urgentieartsen, geriaters en jeugd- en kinderpsychiaters zijn er nog groter dan in Vlaanderen", luidt het.

Dit bewijst volgens de beroepsvereniging dat de politiek van de Franse Gemeenschap geen oplossing biedt indien men het subquotum per discipline niet correct kan invullen. "Dit toont ook aan dat het aantal specialisten dat wordt opgeleid niet wordt ingegeven door de behoeften van de bevolking, maar bepaald wordt door de behoefte aan assistenten om de werking van de universitaire en niet-universitaire diensten in de ziekenhuizen te garanderen."

Men kan zich vragen stellen over de werkelijke motivatie om de federale quota naast zich neer te leggen en het beleid van de Franse Gemeenschap, dat de tekorten alleen maar groter maakt, te ondersteunen Het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS)

Het VBS dringt erop aan om de federale quota te respecteren, zoals ook gevraagd door de decanen van de faculteiten geneeskunde en de verenigingen van assistenten. "Er bestaat dus een ruime consensus om aan de Vlaamse regering te vragen terug te komen op haar beslissing. Men kan zich vragen stellen over de werkelijke motivatie om de federale quota naast zich neer te leggen en het beleid van de Franse Gemeenschap, dat de tekorten alleen maar groter maakt, te ondersteunen.”