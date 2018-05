Beroepsvereniging tolken: "Geen procedure om te bepalen of verdachte tolk nodig heeft" kv

Bron: Belga 0 Er bestaat momenteel geen enkele officiële procedure om te bepalen of een gearresteerde jongere al dan niet nood heeft aan een tolk. Bij de politie doet men dit 'op het gevoel', hoewel het recht op een tolk in België erkend is in de wet. De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) laakt dit en wijst er verder op dat ze de overheid al jaren waarschuwt voor het tekort aan beschikbare tolken. "Een herwaardering en herfinanciering van de functie van beëdigd tolk, gecombineerd met een betere opleiding van tolken (in o.a. jeugdrecht) blijkt echt wel nodig", stelt de beroepsorganisatie vandaag.

In de zaak van het Koerdische kind Mawda wees de korpschef van de politiezone Bergen-Quévy op het gebrek aan beschikbare tolken. "In de zaak-Mawda werd duidelijk dat de procedure voor de bescherming van de niet-begeleide minderjarigen in het busje niet is gevolgd en de dienst Voogdij niet werd verwittigd." De BBVT is helemaal niet verbaasd door dit voorval. De beroepsorganisatie waarschuwt de overheid al jaren voor het tekort aan beschikbare tolken, aldus een persbericht.

Een Europese richtlijn roept op om een procedure of permanent mechanisme in het leven te roepen om te controleren of de verdachten of beklaagden de taal van de strafprocedure spreken en begrijpen en of zij nood hebben aan assistentie van een tolk.

"De keuze van de tolk hangt af van de lijsten met namen waarover de politie beschikt en van de beschikbaarheid van de tolken op deze lijst. De BBVT wijst erop dat de politiediensten momenteel nog steeds geen toegang hebben tot het nationaal register van beëdigd vertalers en tolken. "Een bijkomend probleem is dat er niet genoeg tolken beschikbaar zijn voor bepaalde talen of bepaalde specifieke dialecten. Bovendien worden tolken niet voldoende betaald door de staat, wat geen positieve impuls geeft, waardoor veel tolken zich niet meer willen verplaatsen. Men moet absoluut middelen voorzien om tolken onmiddellijk en redelijk te vergoeden zodat hun beschikbaarheid vergroot."