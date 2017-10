Beroepsmilitair rijdt te snel om vriend met enkelband op tijd thuis te brengen Bewerkt door Eric Belsack

Bron: Eigen berichtgeving 4 photo_news Archiefbeeld. Hoe een hulpvaardige vader van de bruidegom alsnog het trouwfeest verknald zag; hoe een Nederlander met zestien pinten in zijn kraag tegen de lamp liep; hoe een dronken bestuurder zijn kasticket van de Colruyt aan de politie overhandigde en hoe het plannetje van een chauffeur zonder rijbewijs de mist in ging. We leerden het deze week in de Vlaamse politierechtbanken. En dan was er nog een behulpzame militair en zijn 'aangebrande' vriend.

Beroepsmilitair wilde "op tijd thuis zijn voor enkelband passagier"

Een beroepsmilitair van het kwartier van Lombardsijde moest zich bij de politierechter in Veurne verantwoorden wegens roekeloos rijgedrag. De politie zag T. eind vorig jaar door het centrum van De Panne scheuren met zijn auto. Ze zetten hem aan de kant.



Hij gaf een originele uitleg. "Mijn vriend naast me heeft een enkelband en moet op tijd thuis zijn. Anders schendt hij zijn voorwaarden." De rechter kon het maar matig appreciëren. T. kreeg een geldboete van 156 euro. (JHM)

Trouwfeest vergald: behulpzame vader bruidegom blaast 1,84 promille

Het trouwfeest van zijn zoon eindigde voor de 59-jarige R. uit Staden in mineur. De politie betrapte hem op rijden onder invloed. Hij had naar eigen zeggen nochtans een taxi gebeld. "Maar toen kwamen de uitbaters van de zaal zeggen dat we alle bloemen en geschenken meteen mee moesten nemen", zei R. tegen de politierechter. "Daarop ben ik naar mijn auto gestapt die 100 meter verder stond geparkeerd om die tot aan de voordeur te rijden. Ik zou de bloemen dan daarin stoppen. Helaas passeerde de politie net toen ik in mijn wagen stopte."



R. legde een ademtest van 1, 84 promille af en mocht zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren. Hij moest ook verschijnen voor de politierechtbank in Veurne. "Jammer genoeg was dit nadien hét verhaal van de trouw. En op mijn werk mocht ik vooral uitleggen waarom ik me moest laten voeren."



De politierechter toonde begrip en gaf R. geen nieuw rijverbod. Hij kreeg wel een geldboete van 3.200 euro, waarvan 1.200 euro effectief. (JHM)

Rijverbod na ongeval met 3,13 promille in bloed

Een 37-jarige Nederlander uit Tielt heeft in de Brugse politierechtbank 4 maanden rijverbod gekregen voor een spectaculair ongeval begin dit jaar in de Bruggestraat. N.T. verloor op 14 februari om 2 uur 's nachts de controle over zijn stuur net voor het stadscentrum. Hij ramde een geparkeerde Renault Kangoo en zijn auto kwam tot stilstand op het dak. De man bleek liefst 3,13 promille alcohol in zijn bloed te hebben (wat gelijkstaat met meer dan zestien glazen bier), hij had zijn rijbewijs niet bij en bovendien was zijn wagen niet verzekerd.



"Voor hetzelfde geld liep daar een voetganger", sneerde de politierechter, die T. ook een boete van bijna 2.500 euro gaf.



"Ik heb een stomme fout gemaakt", besefte de man. Aan de eigenaar van de Renault Kangoo moet hij een schadevergoeding van 3.000 euro betalen. (SDVO)

Dronken man geeft kasticket Colruyt in plaats van rijbewijs

Stomdronken voor je eigen deur in de wagen in slaap vallen. Voor die feiten moest een man uit Geraardsbergen zich deze week in de politierechtbank van Oudenaarde verantwoorden.



"Toen de agenten hem naar zijn rijbewijs vroegen, gaf de man zijn kasticket van de Colruyt", merkte de procureur op. "De man bleek ook niet meer in staat om een schrijfproef af te leggen". De politierechter was dan ook niet mild en legde de beklaagde een geldboete van 1.600 euro en 3 maanden rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het slagen in medische en psychologische proeven. (TVR)

Plannetje van 'slimmerik' mislukte

Een twintiger uit Asse riskeert 6 maanden cel voor valsheid in geschrifte. De man raakte drie jaar geleden zijn rijbewijs kwijt nadat hij veroordeeld was door de politierechtbank. Zonder wagen kon hij blijkbaar écht niet verder en dus bedacht hij een snood plannetje.



In december 2014 ging hij naar de politie en deed hij doodleuk aangifte dat zijn rijbewijs gestolen was. Op deze manier wilde hij rustig gaan rondrijden met zijn vervangrijbewijs. Zijn plannetje lukte echter niet omdat al snel bleek dat zijn echte rijbewijs bij de griffie van de politierechtbank lag. Daarom besloot het parket hem te vervolgen.



"Beklaagde heeft een strafregister van 8 pagina's. Elke beslissing was bij verstek gewezen. Het hoeft dan niet te verwonderen dat hij ook vandaag zijn kat naar de rechter stuurt", aldus het parket. Uitspraak op 15 november. (WHW)

