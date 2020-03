Beroepsfederatie Nelectra vraagt uitbreiding hinderpremie tot elektro-installateurs Belga

31 maart 2020

13u29 2 Nelectra, de beroepsfederatie voor kmo's en zelfstandigen uit de elektrosector, vraagt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) om de hinderpremie uit te breiden zodat ook elektro-installateurs er gebruik van kunnen maken. Volgens Viviane Camphyn, gedelegeerd bestuurder van Nelectra, moeten door het coronavirus ook in deze sector veel bedrijven noodgedwongen de activiteiten stopzetten.

Nelectra wijst erop dat de sector geconfronteerd wordt met een sterke daling van het aantal opdrachten en dat werven worden stilgelegd en het personeel slinkt door ziekte en quarantainemaatregelen. Het vraagt daarom dat de hinderpremie uitgebreid wordt naar elektro-installateurs, die de facto verplicht worden te sluiten, omdat ze bijvoorbeeld bij particulieren nog enkel dringende werken mogen uitvoeren of door de regels inzake sociale afstand niet meer veilig kunnen werken.

Elektronische installateurs hebben geen winkel of toonzaal, maar beschikken wel over magazijnen en kantoren waarvoor ze huur betalen of een lening aflossen. Viviane Camphyn, gedelegeerd bestuurder Nelectra

Op dit moment kent de Vlaamse regering enkel een hinderpremie van 4.000 euro toe bij de verplichte sluiting van een fysieke locatie, zoals een winkel of toonzaal.

“Elektronische installateurs hebben weliswaar geen winkel of toonzaal, maar beschikken wel over magazijnen en kantoren waarvoor ze huur betalen of een lening aflossen. Voor ondernemers die terugvallen op het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, wordt het betalen van de huur of het afbetalen van een lening een erg zware dobber”, aldus Camphyn.