Beroep van politieman minder aantrekkelijk na aanslagen TK

05 februari 2018

08u15

Bron: Belga 0 Na een toename van het aantal inschrijvingen voor de opleiding van aspirant-inspecteur bij de politie, zijn de cijfers sinds vorig jaar aan het dalen. Dat schrijven de kranten van Sudpresse vandaag. Jongeren voelen zich minder aangetrokken tot het beroep van politieman, dat wordt gezien als zwaar en riskant.

Het aantal inschrijvingen voor de opleiding van aspirant-inspecteur lag in 2015 op 1.568 en op 1.578 in 2016. Na de aanslagen in Brussel en Parijs was dat nog maar 1.383 in 2017 en 1.393 in 2018, zo blijkt uit cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken.

"We merken dit al twee jaar", zegt Eddy Quaino van ACOD Politie. "En op het niveau van de geïntegreerde politie - men kan ons niet vertellen waarom - verlaten politiemannen het korps." Volgens Quaino moesten tijdens de eerste twee jaren van deze regering '1.400 mensen worden aangenomen per jaar'. "Maar het plafonneerde op 800."

Recent nog werden 83 aanwervingen aangekondigd om het tekort aan federale wegpolitie op te vangen. "Onvoldoende", aldus Quaino. "Het is niet meer gegarandeerd dat er een kandidaat is voor elke open post", zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon daarover.