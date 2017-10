Beroep tegen uitwijzing twee Soedanezen TT

19u02

Bron: Belga 1 BELGA Archiefbeeld: het Maximiliaanpark in Brussel. De uitwijzing van twee Soedanezen vandaag is niet doorgegaan, omdat er beroep werd aangetekend. Over dat beroep is nog geen beslissing genomen. Dat heeft de woordvoerster van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan Belga bevestigd.

Eerder had Selma Benkhelifa, advocaat van Progress Lawyers Network, verklaard dat de uitwijzing op het laatste nippertje was opgeschort door de Raad voor Vreemdelingenbewtwistingen.



De Liga voor Mensenrechten, Jesuit Refugee Service, Amnesty International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en haar Franstalige zusterorganisatie Ciré hadden opgeroepen om de Soedanezen niet uit te wijzen, omdat ze martelingen en zelfs de doodstraf riskeren, als ze in Soedan aankomen.



"Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hebben nationale autoriteiten de plicht om uit eigen beweging alle informatie die onder hun aandacht wordt gebracht, te beoordelen vooraleer een beslissing te nemen over een uitwijzing", stelt Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "De Belgische Staat heeft dus de verplichting om rekening te houden met de algemene situatie in Soedan. Tal van beschikbare getuigenissen in internationale rapporten geven aan dat het gevaar voor terugkerende Soedanezen reëel is."