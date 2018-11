Beroep tegen afgewezen asielaanvraag van moordenaar Belgische para's verworpen: “We bereiden repatriëring verder voor” ADN

07 november 2018

13u06

Bron: Belga 0 De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft het beroep verworpen dat de Rwandese genocidair Bernard Ntuyahaga had ingediend tegen zijn afgewezen asielaanvraag. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) via Twitter. "We bereiden de repatriëring verder voor".

De Rwandees werd in 2007 door het hof van assisen tot 20 jaar cel veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op tien Belgische para's in Kigali in 1994. Ntuyahaga heeft zijn straf uitgezeten en verblijft sinds juni in een gesloten centrum.

Het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen wees vorige maand in eerste instantie zijn aanvraag tot asiel in ons land van de hand.

Normaal gezien zou de voormalige majoor worden uitgewezen naar Rwanda, maar dat is allesbehalve vanzelfsprekend, omwille van het risico op represailles wegens Ntuyahaga's rol in de Rwandese genocide. Zelf heeft Ntuyahaga eerder aangegeven naar Denemarken te willen gaan, waar hij familieleden heeft wonen.

De RVV verwerpt het beroep tegen de negatieve beslissing over de asielaanvraag van de hoofdverantwoordelijke van de dood op onze Belgische para’s Bernard Ntuyahaga.



We bereiden de repatriëring verder voor. Theo Francken(@ FranckenTheo) link